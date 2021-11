Marta Castro, influencer y mujer del ex piloto Fonsi Nieto, amadrina estas obras que serán el regalo estrella de las navidades Tras el éxito cosechado por los libros “Abuelo, háblame de ti” y “Abuela, háblame de ti”, la editorial Familiam presenta estas navidades los libros “Cómo crezco” y “El árbol de la vida”.

El nacimiento de un bebé es uno de los momentos más hermosos de la vida y el libro “Cómo crezco” permite recopilar los momentos más importantes de la vida de un hijo, desde su nacimiento, hasta el umbral de la edad adulta. La mayor parte del espacio se dedica a los primeros doce meses de vida, que es cuando el niño y progresa crece más rápido. Después, el libro destina un espacio al segundo y tercer año de vida, que es cuando el bebé empieza a pensar por sí mismo, con su propia cabeza, y así va modelando su personalidad. No obstante, los períodos posteriores de la infancia también están repletos de vivencias, descubrimientos y experiencias adquiridas. Por eso, en el libro hay espacio para recopilar los siguientes años de vida del niño, hasta su decimoctavo cumpleaños. Al principio, serán los padres los que vayan completando el libro, después puede unirse el niño, aportando sus dibujos, notas o fotografías.

El libro “Cómo crezco” contiene preguntas cuidadosamente escogidas, e ilustraciones originales hechas a mano. Además, está cuidadosamente encuadernado, para que pueda pasar de generación en generación. De esta manera, se convertirá en una apreciada crónica de la infancia y ayudará a conservar los momentos más hermosos de la vida en familia. No solo al protagonista o a la protagonista del libro, les gustará volver a hojearlo, sino también a sus padres y, quizás, algún día también a sus descendientes.

El libro tiene 132 páginas, un formato grande de 30 cm x 30 cm y un papel de alto gramaje. Además, gracias a su cuidada apariencia, es un regalo perfecto para regalar a un niño recién nacido.

“El árbol de la vida” es un libro que permite recopilar la historia de toda la familia e incluye un árbol genealógico esquemático de gran formato.

Esta obra está cuidadosamente diseñada para que se pueda incluir fácilmente a los antepasados, retrocediendo hasta la quinta generación, así como a los descendientes. También dispone de espacio para añadir información y fotografías de cada miembro de la familia. De esta forma, se crea un libro único para cada hogar, irrepetible y que permanecerá siempre en el recuerdo.

El libro se compone de 128 páginas en formato de 30cm x 30 cm y un papel de alto gramaje. Además, gracias a su cuidada apariencia, es un regalo perfecto para Navidades, bodas, cumpleaños y otras ocasiones importantes.

Marta Castro, nueva embajadora de Familiam

En esta ocasión, Familiam ha contado con una madrina de excepción, la joven influencer Marta Castro, mujer del ex piloto y DJ Fonsi Nieto. El matrimonio tuvo hace un año al pequeño Hugo y para ellos este momento es único, especial e irrepetible.

Es por ello que Marta, se mostró entusiasmada con este proyecto “Me han encantado estos libros. En el caso de “Como crezco” la verdad es que me he sentido muy identificada. Cada día en la vida de mi hijo es un acontecimiento y disfruto escribiéndolo todo. Cuando sea mayor me irá ayudando a rellenar las hojas y este libro lo guardaremos de por vida. Me parece además un regalazo para dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. De hecho, yo se lo estoy regalando a mis amigas que están embarazadas”.

Respecto a “El árbol de la vida”, la joven asegura que es una obra que toda familia debería tener. “Me ha ayudado a conocer mejor a mi familia. Hemos pasado muchos momentos juntos rellenando este libro y he descubierto cosas que no sabía. En muchas ocasiones ponemos el límite en los abuelos, porque no hemos llegado a conocer a los bisabuelos, pero indagando descubres historias maravillosas que es una pena que se pierdan. Me parece que estos libros son un tesoro para unirnos más”.

“Cómo crezco” y “El Árbol de la vida” estarán a la venta en la web de la editorial Familiam www.familiam.es y en las principales librerías españolas.