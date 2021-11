Elena Flórez, fundadora del Colegio Madrid, premio Smartick a la Mejor Historia Docente 2021 Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 14:20 h (CET) Con más de 35 años de experiencia profesional, Elena Flórez, es la fundadora del Colegio Madrid, un centro de enseñanza donde prima el equilibrio entre tradición e innovación Profesora de matemáticas desde hace más de 35 años, Elena Flórez ha recibido el Premio Smartick a la Mejor Historia Docente 2021. La entrega del galardón coincide con el Día Internacional del Profesor que se celebra el próximo sábado 27 de noviembre. De este modo, el método online de aprendizaje de matemáticas y lectura ha querido reconocer la dedicación y esfuerzo de los maestros que trabajan cada día por despertar y potenciar el interés y talento matemático de sus alumnos para que obtengan excelentes calificaciones, ganen concursos y opten a becas en las mejores universidades.

Licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, Flórez fue directora del Colegio Estudio durante casi dos décadas, etapa en la que siempre se interesó por implantar la innovación en el sistema educativo.

Entre sus proyectos más ambiciosos destaca, a una edad en la que otros docentes piensan en jubilarse, en la fundación del Colegio Madrid hace cinco años, un centro de enseñanza mixto, privado y laico inspirado en la Institución Libre de Enseñanza con diferentes etapas educativas: infantil, primaria y secundaria. Aquí, Flórez dirige un proyecto que prima un equilibrio entre tradición e innovación, además de los principios sólidos de la educación; sosiego, esfuerzo, reflexión y espíritu crítico. También lidera un claustro de profesores con un proyecto pedagógico común y es la presidenta del Consejo de Administración de la sociedad propietaria de la escuela.

Muchas de las iniciativas que lleva a cabo son totalmente revolucionarias, como el proyecto Cine que utiliza las películas como vehículo de aprendizaje o implantar talleres de Big Data, lenguaje computacional y biotecnología con los que potenciar el uso de la tecnología en las edades más tempranas, para que cuando los alumnos sean más mayores, puedan dominar con soltura las diferentes herramientas. También ha creado una biblioteca con centro de recursos.

Todos estos logros e iniciativas han sido reconocidos, no solo en esta ocasión, sino también con otros galardones como la Medalla al Mérito en el Trabajo, que recibió en 2011 por el Ministro de Trabajo e Inmigración.

“Conoce todos los detalles de cada uno de los estudiantes de la clase. Sabe sus puntos fuertes, y qué tecla tocar para que mejoren. Es consciente de las necesidades individuales y de la personalidad que los caracteriza; pero lo más fascinante es descubrir que comprende todas las interconexiones de todos y cada uno de los exalumnos que alguna vez pasaron por el colegio. El aire despistado que emana cuando entra en clase es, por tanto, el que tienen los genios” declaran sus alumnos y compañeros en la candidatura del premio.

La forma de educar es imprescindible para Elena Flórez “estoy muy agradecida con el reconocimiento de Smartick a mi labor docente y me hace espacial ilusión ser profesora de matemáticas durante tantos años. Considero la importancia que debe existir entre unidad y continuidad en las distintas etapas educativas para adecuar la metodología a las características del momento, manteniendo su esencia activa y experimental. Hay que inculcar al alumno, por encima de todo, que debe tener una actitud responsable ante su propio aprendizaje. El gusto por saber, la capacidad de investigar y cuestionar, el respeto por sí mismos y por la diferencia, el valor del diálogo y la palabra junto a la certeza de cada uno, son y serán parte imprescindible en la construcción del todo”.

“En esta edición, con el premio Smartick, queremos reconocer la impecable trayectoria de Elena, una profesora que es un ejemplo para todos sus compañeros y para las generaciones futuras. Ella ha logrado que la educación evolucione, adaptándose a las nuevas tecnologías para que todos los alumnos logren comprender las matemáticas de una forma más sencilla y entretenida”, señalan los fundadores de Smartick, Javier Arroyo y Daniel González de Vega.

