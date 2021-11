Maite Agüeros, Elena Erroba y Susana Sánchez han recibido los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2021 de AMEDNA Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 13:59 h (CET) La presidenta de Navarra, María Chivite, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y CaixaBank entregaron en Baluarte los XXIV Premios Empresaria y Directiva Navarra, y III Emprendedora Navarra 2021 de AMEDNA/NEEZE La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE), presidida por Cristina Sotro , ha entregado este miércoles en una gala presencial los XXIV Premios Empresaria, Directiva y III Emprendedora Navarra 2021. Los galardones organizados por AMEDNA/NEEZE anualmente y que este año cumplen su vigésima cuarta edición, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, a través del Área de Cultura e Igualdad, así como de CaixaBank que también apoya estos premios.

Han sido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y Beatriz Elizari, directora del área de Negocio de CaixaBank Zona Ebro, quienes han entregado los prestigiosos galardones a Maite Agüeros, Elena Erroba y Susana Sánchez, ganadoras de los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2021 convocados por AMEDNA-NEEZE en una gala que este año sí ha podido contar con personas invitadas y que nuevamente ha estado plagado de luces, teatro, música y video-proyecciones.

La presentadora Amaia Medinabeitia se ha encargado de aportar el hilo conductor de una gala que también ha ido acompañada con música y pequeñas intervenciones teatralizadas, a cargo de la actriz Leire Ruiz, intentando crear una metáfora visual y textual que aporte algo de poética al acto.

Durante el acto se ha recordado la trayectoria de las tres profesionales premiadas, además de incidir en el objetivo de los galardones: visibilizar y destacar la trayectoria profesional que las mujeres empresarias y/o directivas desarrollan con su trabajo diario en el ámbito económico, laboral y social de Navarra.

Los galardones les han sido otorgados por los siguientes méritos: a Maite Agüeros Bazos, CEO y Fundadora de InnoUP Farma por su papel como empresaria en un sector complejo de base biotecnológica, por su labor investigadora y su visión para la explotación comercial de sus patentes. Por el importante papel de la empresa InnoUP Farma en el desarrollo de medicamentos innovadores, especialmente para el cáncer de mama metastásico.

En el caso del Elena Erroba Esquíroz, directora de Desarrollo de Negocio, Comunicación y Marketing de 3P Biopharmaceuticals, el Jurado ha valorado, entre otras su visión estratégica, su participación en el nuevo posicionamiento y crecimiento en el mercado de la empresa, por su trabajo para conseguir la expansión de la empresa a diferentes mercados, su posicionamiento en la Junta de Accionistas, por su participación también en las políticas y medidas de conciliación y corresponsabilidad de la empresa fomentando especialmente la comunicación interna.

Susana Sánchez Gómez, CSO y fundadora de MOA Foodtech, recibe el premio Emprendedora Navarra 2021. El Jurado ha valorado su emprendimiento en un sector como el agroalimentario con escasa representación femenina, por crear un proyecto altamente innovador, transformador y de gran repercusión y valor para la sostenibilidad.

Además, el Jurado ha destacado que las tres premiadas cuentan con un perfil de Mujer STEM.

En el acto llevado a cabo en la Sala de la Muralla de Baluarte la presidenta de AMEDNA, Cristina Sotro ha tenido palabras de agradecimiento al Jurado, para las autoridades presentes y para las tres premiadas en “un día muy especial para todas nosotras que conformamos esta asociación, AMEDNA, de la que nos sentimos tan orgullosas”. “Y día especial también es, para todo el empresariado y la sociedad navarra, ya que es la ocasión de visibilizar y reconocer ese papel y aportación que realizamos las mujeres en la empresa y en la economía. Es un acto dedicado a reconocer las trayectorias empresarial, profesional e iniciativa de emprendimiento más destacadas en Navarra.”, ha insistido la presidenta de Amedna que ha recordado que la entidad ha llevado a cabo en los últimos meses un proyecto importante en materia de promoción de las vocaciones en las disciplinas STEM.

Cristina Sotro ha afirmado que “estos premios en esta edición son un guiño a las STEM, ya que tenemos que engancharnos al futuro y no podremos hacerlo si persiste este diferencial de género en estas profesiones. Estos premios nos van a ayudar sin duda a llegar a la sociedad y hacer más visible esta necesidad”, ha abundado.

La presidenta de AMEDNA ha finalizado su intervención recordando sus palabras del año pasado, en un contexto bien diferente y ha valorado que “aunque seguimos en tiempos difíciles, ojalá esta celebración nos sirva también para no perder la ilusión por el trabajo en nuestras empresas, para no olvidar los logros que se consiguen con el esfuerzo conjunto y la colaboración y para seguir en nuestro camino, luchando por una sociedad mejor, más justa, desde la igualdad de oportunidades, y desde el reconocimiento y promoción del talento de las mujeres”. A las premiadas Sotro les ha agradecido “por su trabajo y por ayudarnos a hacer camino para todas las mujeres, y en vuestro caso, de forma especial para las nuevas generaciones, ojalá vuestra trayectoria sea inspiración a otras mujeres”.

Maite Agüeros Bazo premiada con el reconocimiento como Empresaria Navarra de 2021 por su trayectoria empresarial en InnoUP Farma S.L. Agüeros ha asegurado que estaba “tremendamente feliz de que esta noche brille la ciencia” y ha tenido una dedicatoria para AMEDNA “por poner en valor en esta edición a la empresa, al talento femenino y muy especialmente a la aplicación de la investigación biomédica”.

Agüeros ha recordado que “la investigación biomédica es un camino tan duro como necesario” y ha querido desmontar en su discurso lo que se conoce como “la brecha de inversión de género”. “Por cada dólar invertido en una empresa con liderazgo femenino, el retorno de la inversión que se consigue es un 158% mayor que en compañías en las que no haya mujeres implicadas en la alta dirección”. Con todo, Maite Agüeros ha recordado que Navarra es la tercera comunidad española que más invierte en I+D y ha animado a “crear más empresas biotecnológicas en colaboración con las instituciones públicas y privadas”.

La galardonada con el premio Directiva Navarra de 2021, Elena Erroba Esquíroz, directora de Desarrollo de Negocio, Comunicación y Marketing de 3P Biopharmaceuticals ha tenido palabras de agradecimiento por el galardón que hace “extensivo a todo el equipo de 3GP Pharmaceuticals” así como a las personas que le acompañan cada día. “Este premio les pertenece y son mi motor y mi brújula”, ha insistido.

Erroba ha destacado el papel que las mujeres están jugando en el sector y ha recordado que según el último informe de ASEBIO, el sector biotecnológico cuenta en España, con un 60% de mujeres, un 61% en el caso de 3GP Pharmaceuticals. “Se trata del sector STEM con mayor presencia femenina, muy por encima de las ingenieras o informáticas, donde las mujeres representan menos del 25%”, y ha comparado estas cifras con el 2,9% de directivas de las empresas del IBEX por lo que ha instado “a no conformarnos ya que nos queda también camino por recorrer para alcanzar la representación paritaria en puestos de dirección o en consejos de administración”.

Susana Sánchez premiada con el reconocimiento con Emprendedora Navarra 2021 ha tenido palabras en su discurso de agradecimiento para su equipo, familia y socios. “El apoyo y el ejemplo de todos ellos, me ha permitido reconocer y perseguir mi objetivo: trabajar biotecnología y ponerla al servicio de la sociedad para contribuir a resolver los complejos retos actuales, hacia un mundo más justo y más sostenible”, ha indicado.

La galardonada ha afirmado que su misión emprendedora “está dirigida hacia una alimentación saludable y sostenible y no se me ocurre una Comunidad mejor que Navarra y su tejido agroalimentario, para poder desarrollar este proyecto e innovar en este sector”.

Discursos de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; y la directora de la zona Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno

La directora de la Zona Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, ha querido estar presente en el acto de entrega mediante un vídeo en el que ha felicitado a las tres ganadoras de los Premios Empresaria, Directiva y Emprendedora Navarra 2021. Moreno ha señalado que “este año el perfil biotecnológico es el que más reconocimiento ha obtenido por parte del Jurado, en unos premios que cada vez están más disputados”.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, también ha dado la enhorabuena a las tres premiadas que son “un ejemplo para el resto de las mujeres” , así como a AMEDNA “por la labor diaria de promoción y apoyo a las mujeres directivas y empresarias de Navarra”. Maya ha asegurado que es bueno “trabajar para que mujeres y hombres tengan idénticas posibilidades para el acceso a los puestos directivos y empresariales”a la par que ha considerado que “cuantas más directivas, empresarias y emprendedoras haya, más mujeres se animarán a tratar de serlo”.

La clausura de la entrega ha contado con las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha agradecido a AMEDNA su “compromiso con Navarra que trasciende lo empresarial. Por esa labor social y vuestra contribución a ese objetivo, que debe dejar de ser una aspiración para pasar a ser una realidad, de la igualdad. De una sociedad más justa. Y toda vuestra tarea de formación, de empoderamiento, de impulso al liderazgo y a las vocaciones, de implicación en primera línea con la prosperidad, que es también igualdad, merece nuestro agradecimiento y reconocimiento también como entidad”.

La presidenta Chivite ha hecho referencia en su discurso al recién anunciado PERTE para la Salud de Vanguardia que en su opinión “consolida un camino que ya teníamos marcado en nuestra estrategia de especialización inteligente y que ahora se refuerza con esta oportunidad para las empresas y centros de Navarra”. “Aquí queda más que acreditada la buena posición en la que estamos para abordar esos retos que también en materia de salud en sentido amplio tenemos que afrontar”. Chivite ha valorado la “oportunidad, por tanto, fortalecida con los fondos europeos y el Plan Reactivar Navarra, de avanzar hacia una prosperidad compartida y un desarrollo económico inclusivo que pasa, como digo, necesariamente, por la igualdad” y ha añadido que “las mujeres que tenemos responsabilidades de dirección y gestión, ya sean institucionales, empresariales o de cualquier otro ámbito, tenemos que ser mucho más que un ejemplo. Mucho más que una visibilización. Tenemos que ser una palanca”, ha subrayado.

La presidenta del Gobierno Foral ha finalizado teniendo un recuerdo para las premiadas. “Maite, Elena y Susana, gracias por vuestro trabajo y por poner vuestra profesionalidad, talento y capacidad al servicio de vuestras empresas pero también del desarrollo de Navarra. Porque si algo tenemos claro es que construir comunidad es colaborar. Lo público y lo privado. Y remar y empujar para que nuestro presente y nuestro futuro sean de esperanza y prosperidad para quienes hoy estamos al frente y para quienes vendrán y tendrán que estarlo después. Tenemos la responsabilidad de trabajar por hacer siempre una sociedad mejor. En todos los aspectos. Y el papel de las mujeres tiene que ser protagonista porque es lo justo y porque solo así el desarrollo será pleno e inclusivo. Y me atrevería a decir, más democrático”.



Biografía e histórico Premios AMEDNA

Empresaria Navarra 2021

Maite Agüeros Bazo ha sido galardonada con el Premio Empresaria Navarra del año 2021 de AMEDNA. Agüeros Bazo es CEO y Fundadora de InnoUp Farma S.L.

Nacida en Valcarlos (Navarra), un 24 de diciembre de 1978, la galardonada con el premio Empresaria Navarra 2021 es licenciada y Doctora en Farmacia por la Universidad de Navarra. Executive-MBA. Desde 2002 investiga en el área de nanotecnología para administración de fármacos anticancerosos, biomacromoléculas y antígenos a través de mucosas. Es (co)-inventora de 6 patentes internacionales. En 2012 obtuvo el reconocimiento de la ANECA como Profesor Contratado Doctor y es Profesora Invitada en varios Master y cursos de Doctorado. En 2013, junto con otros dos socios, fundó la empresa InnoUp Farma dedicada al desarrollo de medicamentos innovadores para el tratamiento de enfermedades para las que actualmente no existe ninguna cura o su tratamiento puede ser muy mejorable.

En estos momentos la empresa ha conseguido llevar a clínica un innovador tratamiento para el cáncer de mama y una vacuna para el tratamiento de alergias alimentarias. En 2019 Maite Agüeros fue galardonada con el premio Joven Empresaria por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra y en 2020 como participante en el programa TechShare de Euronext.

Durante estos años al frente de InnoUp Farma, Maite ha compaginado la Dirección General con la investigación para el desarrollo de nuevos productos para la compañía, siendo codirectora de 3 tesis Doctorales basadas en el desarrollo de nuevos medicamentos innovadores y docente en diferentes programas formativos universitarios y máster.



Directiva Navarra 2021

Elena Erroba Esquíroz recibe el Premio Directiva Navarra del año 2021 de AMEDNA. Erroba es directora de Desarrollo de Negocio, Comunicación y Marketing de 3P Biopharmaceuticals. Elena Erroba nació en Pamplona el 7 de septiembre de 1981 y, a sus 40 años, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en Biotecnología y Biomedicina. Posee un doctorado en Bioquímica, desarrollado en el departamento de Terapia Génica y Hepatología del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra y cuenta también con formación económica y financiera, a través de un executive MBA por la escuela de negocios CEF de Madrid. Antes de incorporarse a 3P, la galardonada con el premio Directiva Navarra 2021 de AMEDNA, dirigió la Unidad de Proyectos en la Asociación Española de Empresas de Biotecnología (ASEBIO), se dedicó también a la consultoría estratégica en el sector biotecnológico y fue responsable de la Oficina de Proyectos Europeos y gestora de I+D+i en el CIMA.

Elena ha aportado una visión global y estratégica en el desarrollo de medicamentos tanto para la definición del modelo de negocio de 3P como de su estrategia de captación de clientes internacionales. Su proactividad, dinamismo y empatía para la gestión integral del cliente y su orientación hacia los resultados han permitido la expansión internacional de la empresa a mercados como Europa, Norteamérica, Australia y Asia. Hay que destacar el compromiso de Elena con el desarrollo de la ciencia en el ámbito empresarial. Además es profesora de la Universidad de Navarra.



Emprendedora Navarra 2021

Susana Sánchez ha sido reconocida como Premio Emprendedora Navarra 2021 de AMEDNA. Susana Sánchez es CSO y fundadora de Moa Foodtech. Sánchez es doctora en Biología, en el área de Microbiología. Su trayectoria profesional se ha centrado en la investigación científica como pieza fundamental para resolver problemas asociados a la salud (humana, animal y en la actualidad, ambiental). La mitad de su recorrido científico ha sido en un entorno académico en la Universidad de Navarra. En el 2012, dió el salto a empresa, en una start up biofarmacéutica.

La inquietud por cómo la ciencia puede resolver retos y mejorar la calidad de la vida de las personas, la embarcó en este nuevo proyecto. En plena pandemia, se comenzó a fraguar esta idea y en septiembre del 2020 junto con otros dos socios, constituyeron la empresa: MOA Foodtech, de la que es socia y Directora Científica y que además, compatibiliza como Profesora Asociada en la Universidad Pública de Navarra.



