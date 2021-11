Crear contenido audiovisual para marcas de la mano de FBR Fotografía y Video Emprendedores de Hoy

El contenido que prima en internet tiene formato audiovisual. Actualmente, los vídeos son la forma de comunicación más consumida por los usuarios que navegan la red y se estima que, en un futuro próximo, el 80% de los contenidos serán audiovisuales, por delante de los textos u otro tipo de formato.

En este contexto, cada vez más empresas buscan contenido audiovisual marca, para adelantarse o igualarse a la competencia. El realizador audiovisual Fernando Beat del Río, fundador de la empresa FBR Fotografía y Vídeo, produce estrategias de vídeo marketing para empresas.

Diferenciar las marcas a través de los vídeos de Fernando Beat del Río Las compañías que no apunten al contenido audiovisual marca corren el riesgo de pasar desapercibidas. Cada vez más, los contenidos se volcarán al vídeo, una forma de comunicación que ninguna empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, debe despreciar.

En FBR Fotografía y Video se producen vídeos corporativos y vídeo marketing a través de imágenes de alta calidad, motion graphics e imágenes de archivos de las propias empresas. Según explica Fernando Beat del Río esto funciona muy bien, ya que los clientes logran diferenciarse de la competencia con un proceso que ya no requiere de superproducciones.

Lo que el experto recomienda antes de comenzar una campaña es pensar cuál es el motivo del vídeo, ya que no es lo mismo una pieza de presentación individual o corporativa que un mensaje que busque vender algo. Después, sugiere evitar los lugares comunes para enfocarse en contar una historia personal y humana que, por ejemplo, narre los inicios de la empresa o la razón de su creación.

El futuro es audiovisual Según datos publicados por la compañía Movistar, el 90% de la información que llega al cerebro es visual y de los que navegan en Internet, el 90% consume vídeos. Así, los vídeos se constituyen como una herramienta eficiente dentro del marketing digital y del contenido audiovisual marca.

La idea que debería primar en un vídeo corporativo es la de una comunicación clara, transparente y sincera. Es una forma de atraer consumidores que resulta efectiva cuando es agradable y fácil de interpretar.

Ya en el mundo actual, pero sobre todo en el que está por venir, el contenido audiovisual marca es y será la forma de comunicación número uno para las empresas, por lo que deberán contar con un servicio como el de FBR Fotografía y Video para poder realizarlo de una manera económica y profesional.

