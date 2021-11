CharoConector Healthy Style brinda ayuda para tratar la piel del cuero cabelludo cuando el cabello se cae debido a tratamientos oncológicos Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021

Entre las consecuencias secundarias más comunes de los tratamientos oncológicos se encuentra la pérdida del cabello como consecuencia del daño que sufren las células. Esto produce en el cuerpo del paciente un debilitamiento general del vello.

Este es uno de los síntomas que causa mayor temor en las personas que reciben el diagnóstico, ya que se trata de un signo visible que afecta a su estado de ánimo y autoestima. Para mejorar la situación, CharoConector Healthy Style ofrece servicios enfocados en la hidratación del cuero cabelludo, ideales para esas personas que han pasado por un proceso de quimioterapia o que van a comenzar el tratamiento.

Los tratamientos de CharoConector Healthy Style: ¿Cómo son? Después de un tratamiento oncológico tan fuerte como la quimioterapia, los pacientes pierden su cabello. Esto hace que su cuero cabelludo quede expuesto y se vuelva más sensible. Para aliviar el estrés que produce dicho proceso y ayudar a crecer al nuevo cabello, los clientes de CharoConector Healthy Style pueden solicitar sus tratamientos para cuidar la piel del cuero cabelludo.

Este salón de belleza cuenta con más de 30 años de experiencia que lo capacitan para evaluar correctamente la condición de un paciente. Entre los tratamientos que aplican sus profesionales, se encuentran los aceites naturales esenciales. Cada uno tiene una función diferente, algunos están diseñados para la desintoxicación y otros para prevenir la caída del cabello. Sin embargo, los aceites exclusivos para tratamientos oncológicos están enfocados principalmente en la hidratación. Sus nutrientes y los masajes que se efectúan para aplicar el producto hacen que el cabello del cliente crezca sano, fuerte y saludable.

El amplio catálogo de productos y servicios de CharoConector Healthy Style Este es un salón especializado en tratamientos capilares con técnicas variadas. Para poder elegir el procedimiento adecuado, los expertos de este salón hacen una evaluación profunda del cuero cabelludo y del cabello del cliente. Después, eligen el tratamiento ideal entre los de oxígeno, aceites esenciales y otros componentes.

En la tienda online de CharoConector Healthy Style se ofertan marcas de productos oncológicos como Physia OE, Serena, Olaplex, Demeral, Beaute Pacifique, etc. que aseguran calidad y logran cumplir con sus objetivos. entre los artículos más destacados, hay disponibles protectores solares, fibras naturales de cejas, estimuladores capilares y muchos otros más. Por otro lado, la web dispone de un apartado de pelucas naturales y sintéticas.

Los productos comercializados pueden ser adquiridos por profesionales dedicados al mundo de la estética o particulares que deseen aplicarse el tratamiento en su hogar. No obstante, para los procedimientos de mayor dificultad, como las hidrataciones de pacientes oncológicos, se recomienda recurrir a los expertos de CharoConector Healthy Style.

