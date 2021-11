La entrega de flores a domicilio crece un 24% tras la pandemia, según afirma la floristería Floresther Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 11:01 h (CET) Según algunos estudios y diferentes sondeos, la entrega de flores a domicilio ha incrementado su demanda un 24 % en países como Alemania, Francia o Reino Unido En la actualidad, las flores y plantas siguen siendo uno de los regalos más habituales para regalar en fechas concretas como cumpleaños, aniversarios o navidades. Pero, ¿los consumidores siguen acudiendo a las floristerías como antes?

El consumidor actual ya no se comporta como antaño, según algunos estudios y diferentes sondeos, la entrega de flores a domicilio ha incrementado su demanda un 24 % en países como Alemania, Francia o Reino Unido.

Resultados de la investigación

Los resultados son claros, casi una cuarta parte de los encuestados, afirman que han comprado flores o plantas a través de internet por primera vez desde que comenzó la pandemia producida por el Covid - 19. Pero, ¿a qué se debe este incremento de la entrega de flores a domicilio?

Más tiempo en casa

Durante la pandemia producida por el Covid-19, la población tuvo que pasar largas horas aislados en su hogar, lo que produjo una sensación de encierro y en muchos casos de cierta amargura.

Ante está situación, varios encuestados recurrieron a la naturaleza para llenar los espacios de sus viviendas de vida y aromas placenteros. Lo que según algunos de ellos, les produjo una sensación de mayor profundidad en el hogar y de un entorno vivo más agradable.

Trabajar desde casa

Y es que el Covid no solo ha producido un cambio en los hábitos de consumo, también lo ha hecho en los hábitos de trabajo. El mismo estudio revela información sobre algunos de los encuestados que comenzaron a teletrabajar desde casa. En estos casos, las flores ayudaban a los participantes en su ambiente de trabajo, aportándoles una sensación de encontrarse en un ambiente más iluminado y armónico, lo que se traducía en un aumento de su productividad.

¿Cómo ha afectado la pandemia a las floristerías en España?

En los datos expuestos anteriormente, los participantes eran ciudadanos de Reino Unido, Alemania y Francia. Aunque en España también se han recogido algunos datos que son importantes tener en cuenta.

Floristerías en España

Floresther abejeras es una de las floristerías en Pamplona que se ha sumado al cambio y que ofrece servicios de flores a domicilio en Pamplona.

Según afirma la propietaria de la floristería, adaptarse al cambio del paradigma después de la pandemia, ha supuesto un incremento en sus ventas de un 12,5%. Este incremento, lo relaciona directamente con sus nuevos servicios de entrega de flores a domicilio.

La tendencia continúa

La sociedad ha experimentado un antes y un después de la pandemia, la forma en la que se consume ya no es lo que era. La tendencia de la venta de flores a domicilio sigue creciendo y se prevé que lo seguirá haciendo.

