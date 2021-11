Tatiana Marín sumerge a los lectores en la Pompeya del año 79 d.C. en su nueva novela 'Vesubio' Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 09:44 h (CET) La autora recuerda una de las erupciones vulcanólogas más famosas a través de un pergamino escrito por un famoso autor de la época La escritora Tatiana Marín presenta su nueva novela Vesubio – El descubrimiento de un pergamino (editorial Ibukku). Esta obra envuelta en un halo de amor, venganza y segundas oportunidades atrapará al lector desde la primera página.

La arqueóloga Fiorella Conti encuentra en una de sus excavaciones en la ciudad romana de Pompeya un misterioso y vetusto pergamino que data del siglo 79 d.C. Las indagaciones revelarán que este había sido escrito por Paolo Rossi, un famoso escritor de la época que narraba su historia personal y los conflictos en los que se vio envuelto en el momento exacto en el que el monte Vesubio erupcionó.

"Un escritor siempre tiene algo que expresar más en los momentos más difíciles de su existencia, y la arqueología es la ciencia que estudia civilizaciones antiguas. Gracias a ella, hoy tenemos conocimiento de muchos sucesos a través de sus descubrimientos. En este caso el hallazgo del pergamino que es propio de esa época quedó materializado bajo la erupción del volcán".

Tatiana Marín despliega su talento narrativo en su nueva novela escrita en primera persona del singular en la que Paolo Rossi relata cómo Isabella, su prometida, alega que ya no le ama y termina comprometida con el mejor amigo de Paolo, Giulio. Paolo huye de Nápoles para regresar años más tarde convertido en un gran escritor.

Las disputas familiares que se muestran a lo largo de la narración están tan bien representadas que el lector no podrá evitar sentir que está presenciando cada una de las escenas donde se muestran las relaciones tanto tensas como emotivas.

Con una atmósfera de nostalgia y recuerdos de las pérdidas y de las segundas oportunidades que conlleva el amor, Tatiana Marín perfila una historia que rememora a las antiguas tragedias grecorromanas en la que la venganza y el perdón son el telón de un escenario perfecto para esta obra como lo es Pompeya.

"Siempre me ha fascinado narrar todo lo que imagino, y la historia de la antigua ciudad romana de Pompeya es un tema que me traslada a todos aquellos posibles escenarios que pudieron haber sucedido. Paolo Rossi pudo ser una de esas vidas que después de pasar por tantas dificultades comienza a tener nuevos sueños. Estos fueron interrumpidos debido a un proceso de semejante magnitud como fue la erupción del monte Vesubio".

Vesubio es un canto a el amor y la amistad y a abrazar cada uno de los momentos que depara la vida. La delicadeza con la que la escritora presenta los sentimientos de los personajes, la fluida narración y la presentación de la ciudad hacen de esta novela una obra imprescindible a la que ha de asomarse con los brazos abiertos.

Los lectores empatizarán con la historia de Paolo y de la familia Santoro, e incluso entenderán el porqué de la maldad que se hospeda en el que fue el mejor amigo del escritor, Giulio, y los motivos que le llevaron a infligir daño a todas las personas que le rodean.

"Giulio Santoro es un personaje completamente negativo donde la traición se pone de manifiesto, no solo hacia su amigo, también hacia su familia, debido a sucesos oscuros sobre su pasado que lo llenaron de odio y maldad".

Sin duda, una propuesta fresca, original y emotiva que promueve un bello mensaje que perdurará para siempre en los corazones de los lectores.

La novela de Tatiana Marín ya está disponible en las librerías online para todas las personas que busquen una historia sensible y estremecedora.

