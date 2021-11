La guía de compras que ofrece Fredileis para orientar durante las compras del Black Friday y la Navidad Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 10:00 h (CET)

A pocos días para que llegue el Black Friday y las Navidades, los consumidores ya empiezan a dedicar mucho tiempo a desplazarse para comprar los regalos que tienen pensados para este periodo del año. La elección de las compras de regalos, en muchos casos, resulta algo pesada por las innumerables ofertas que lanzan los grandes almacenes, tiendas, etc.

Elegir la mejor opción de compra visitando los establecimientos y mirando todas las características y diferentes precios puede resultar incómodo, así como llevar a cabo esa tarea sin cometer ningún error en la compra, ya sea porque hay mucha gente, porque el dependiente está muy solicitado, etc.

Para facilitar ese esfuerzo, Fredileis presenta su guía de compras, donde el usuario podrá realizar su previa comparativa del producto elegido, de manera funcional y desahogada, para hacer la compra de la mejor relación calidad-precio y no hacer compras por impulso donde siempre existe un alto porcentaje de error.

En la web, Fredileis efectúa periódicamente diferentes análisis de productos, escogiendo y publicando resultados, junto con unas recomendaciones de compra de los expertos de Fredileis. En el portal, sus visitantes tienen información detallada sobre la variedad de productos por categorías, como hogar, cocina, deporte o incluso cuidado personal. Podrán obtener comparativas de robots aspirador y de robots de cocina y si son aficionados al deporte, también de zapatillas para correr.

Las guías de compra dotan a los usuarios de todo detalle del producto y de unas tablas muy intuitivas donde recalcan las principales características que tiene cada artículo, junto con el análisis de los modelos más notables y detallando sus pros y contras para resolver dudas antes de realizar la compra.

“Este Black Friday, el artículo estrella de nuestra web es el robot aspirador y un pulsómetro sobre todo para que los deportistas puedan verificar su frecuencia cardíaca a tiempo real y que incorpora GPS. Nuestra comparativa siempre es realizada por un experto colaborador que nos asesora en cada artículo verificado para hacer más fácil la decisión de compra”, comentan desde Fredileis.

Junto a los robots aspirador, en Fredileis vaticinan que también en estas Navidades se regalará una relevante cantidad de sillas gaming. Por ello, ofrecen su completa guía de compra donde se podrán analizar las distintas sillas gaming para jugar y trabajar, ya que después de la pandemia y el teletrabajo toca renovar este artículo. Es posible obtener más información en la página web de fredileis.es.

