SportWeb.club permite comprar artículos deportivos de segunda mano y proteger el planeta Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Recurrir a la compra de material deportivo de segunda mano y particularmente la ropa deportiva es una gran contribución a la protección del planeta. La industria textil es responsable del 20% de los tóxicos que se vierten al agua, consolidándose así como la segunda más contaminante del mundo.

Es por eso que comprar artículos deportivos de segunda mano en línea es una acción positiva para el cuidado del medioambiente. El sitio sportweb.club ofrece productos en buen estado que pueden ser reutilizados por quien los necesite.

El transporte de material deportivo por vía marítima es muy contaminante La mayoría de las 250.000 fábricas del mundo que utilizan materia plástica se encuentran en Asia. Para que los productos lleguen a las tiendas españolas, se requiere del transporte marítimo, de los buques cargueros que atraviesan los océanos llevando containers.

El combustible que usan los buques es mucho más contaminante que el que necesitan los automóviles que todavía funcionan a gasolina. Es por eso que comprar artículos deportivos de segunda mano en línea puede ser una contribución a frenar la contaminación tanto de los océanos como de la atmósfera.

El combustible que utilizan los cargueros chinos para su propulsión es muy sucio y se denomina fuel oil pesado. Contiene altas cantidades de cenizas, metales pesados y azufre, entre otros residuos tóxicos. Además, cuando se combustiona emite gases que son peligrosos para la salud humana.

La ropa deportiva está fabricada con ciertos elementos que dificultan su reciclado Por otra parte, comprar accesorios deportivos de segunda mano en línea es importante porque no se trata de productos que se puedan reciclar fácilmente. La fabricación de textiles utiliza lejía para blanquear las telas y otros productos químicos para los estampados. La ONG Greenpeace enumera por lo menos once sustancias químicas peligrosas que pueden persistir en el medioambiente y afectar la salud humana debido al desecho de productos textiles.

Es por eso que proponen que la ropa que ya no va a ser utilizada no se tire a la basura. Así, reutilizar o revender equipamientos deportivos en línea es, en este contexto, una opción sustentable.

Comprar en SportWeb.club es sumamente sencillo. Los vendedores toman una fotografía de lo que quieren ofrecer, redactan una descripción, fijan un precio y publican. Una vez que alguien se decide por realizar la compra, elige un método de pago entre PayPal, transferencia bancaria o efectivo y el vendedor pasa a enviar el pedido.

Comprar artículos deportivos de segunda mano en línea, de forma fácil y segura tal como se puede hacer en SportWeb.club, resulta un beneficio para la salud del medioambiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.