Encontrar el outfit perfecto gracias a la asesoría de imagen de Divine Blessing Store

jueves, 25 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

El conjunto de reglas que se designan en cuanto a vestuario a la hora de asistir a algún evento o lugar específico se llama dress code o código de vestimenta.

Por ejemplo, para asistir a una reputada gala de premios, se puede pedir a los invitados que vistan elegantes, con trajes y vestidos largos, mientras que para celebrar un evento oficial en un chiringuito de la playa, se puede asignar un dress code más casual, informal, pudiendo optar por colores más vivos y por otro tipo de prendas.

Para poder ceñirse a aquello que pide un dress code cuando se va a asistir a alguna celebración y lucir el mejor outfit posible, es muy importante contar con la asesoría de imagen de un personal shopper, un profesional del mundo de la moda que sepa encontrar cuáles son los colores y las prendas que mejor le quedan a una persona.

En Madrid, una de las tiendas de ropa que ofrece este acompañamiento es Divine Blessing Store, que destaca por la amplia selección de prendas de ropa únicas y exclusivas que ofrece a la clienta.

Esta marca de ropa, que también cuenta con una plataforma de venta vía online, nace con la finalidad de entender las necesidades de los clientes para, de esta manera, ofrecerles creaciones de prendas originales.

Divine Blessing Store permite acertar con cualquier dress code Divine Blessing Store es una marca de moda femenina que cuenta con una destacada variedad de prendas elaboradas con diferentes materiales como algodón, blonda, seda y encaje, entre muchos otros, que hacen que la ropa se ajuste a cada tipo de cuerpo, garantizando comodidad y confort.

Una de las características destacadas de Divine Blessing Store es que renuevan de forma constante y cuidada cada una de sus prendas, descifrando los códigos de las tendencias más actuales para crear sus propios looks. Además, uno de los aspectos que más tiene en cuenta es la calidad de las prendas que incluye en su amplio catálogo; su pasión por el mundo de la moda es lo que les hace apostar de forma clara por un alto patrón de calidad. En Divine Blessing Store, las clientas podrán encontrar desde un vestido para una ocasión especial hasta prendas más informales para lucir bien en el día a día.

Para ofrecer una mayor cobertura en sus servicios de atención, la empresa cuenta con un servicio de personal shopper, donde se encargan de actualizar el outfit de cada cliente para que se adapte a las nuevas tendencias de la moda. Para lograr esto, los especialistas de la industria de la moda evalúan las características y necesidades del cliente y le asesoran para que pueda conseguir el outfit perfecto, siendo siempre lo más importante que la persona se sienta una misma, sin disfraces.

Divine Blessing Store ayuda a renovar el armario El servicio de personal shopper y asistente de imagen de Divine Blessing Store permitirá a las personas sacar partido a su armario y encontrar el look perfecto para un evento. Para ello, el equipo de profesionales de la tienda realizará una primera entrevista personal para descubrir los hábitos de compra, gustos y necesidades de la persona. Junto a esto, también se lleva a cabo un estudio de los colores que más favorecen según los rasgos y tono de la piel, un análisis morfológico para valorar las prendas que mejor sientan y una sesión de maquillaje para potenciar el look.

En resumen, Divine Blessing Store es una de las tiendas de ropa femenina más destacadas del momento en Madrid, la cual permite a los clientes obtener asesoría de imagen y adquirir prendas de vestir de calidad adaptadas a las nuevas tendencias de la industria de la moda.

