jueves, 25 de noviembre de 2021, 07:00 h (CET) Comprometidos con ofrecer una Asistencia sostenible de cara al futuro de la Movilidad, Allianz Partners se suma al reto ‘Purpose Alliance por el Futuro de la Energía en España’, un evento online sin precedentes organizado por Grupo Cuerva, Turning Tables y Purpose Alliance Cristina Rosado, responsable de Movilidad y Antonio Ibañez, responsable del área de Proveedores de Asistencia en Carretera de Allianz Partners, presentaron las soluciones que ofrece la entidad, no solo ante los retos más importantes a los que se enfrenta España en términos de energía asequible, segura, sostenible y moderna, sino también hablar de tendencias y las claves del futuro, en palabras de Antonio Ibañez “en Allianz Partners sabemos que las personas y el planeta no son reciclables, y la Movilidad debe ser uno de los entornos en los que pensemos en soluciones sostenibles a corto plazo”.

Movilidad Sostenible

Las nuevas generaciones se mueven de forma diferente y Allianz Partners responde a ellas ofreciendo soluciones de Asistencia, que además sean responsables con el medio ambiente. Cristina Rosado, responsable de Movilidad señala como en la organización “creemos que una Asistencia sostenible es el futuro de la Movilidad. Las empresas tenemos la capacidad de pensar qué podemos hacer mejor, así como influenciar en nuestro entorno para verdaderamente transformar estos modelos de negocio”.

Enfocados en ello, Allianz Partners refuerza su compromiso con la sociedad, creando estrategias sostenibles, en paralelo con las necesidades del mercado. Internamente, fomentando modelos híbridos de trabajo que disminuyan los desplazamientos entre sus colaboradores, para así generar menos emisiones, y externamente incorporando a sus soluciones, entre otros, seguros para e-bikes y bicicletas, además de servicios como Asistencia para patinetes, o incluso la incorporación de motocicletas y vehículos de bajas emisiones que permitan movilizar a los clientes, cuando experimentan una avería en su vehículo que requiere del envío de una grúa.

Una de las soluciones en términos de Movilidad en la que compañía está trabajando actualmente, es la creación de productos destinados al ‘carsharing’ y vehículos compartidos, ​ para responder a lo que se vislumbra como la nueva Movilidad, más sostenible y más consciente.

Allianz Partners propone una red enfocada a ofrecer soluciones sostenibles

“Estamos trabajando en crear nuevas redes de Asistencia convencional pero también eléctricas, aumentando día a día nuestra presencia en zonas en las que hace un tiempo era impensable prestarla”, responsable del área de Proveedores de Asistencia en Carretera de Allianz Partners.

Uno de los principales retos que la entidad afronta en términos de Movilidad sostenible, es la creación de servicios a vehículos eléctricos o ECO, por la poca presencia de éstos en España. La solución pasa por ofrecer, cuando es necesario, vehículos de sustitución de bajas emisiones, contribuyendo así al aumento del parque automotor sostenible en nuestro país, además de acompañar a sus proveedores de Asistencia en Carretera en esta transición, zonas de alta actividad donde supone un cambio significativo la incorporación de los vehículos ECO y eléctricos a sus flotas, todo dentro del compromiso medioambiental de Allianz Partners hacia la reducción de emisiones de CO2.

Innovación y nueva Movilidad

Allianz Partners contribuye de manera activa con la disminución de emisiones, pero además asume el reto de encontrar formas para disminuir también el espacio empleado en los desplazamientos.

El 48% de los españoles viven en grandes ciudades, en donde se producen alrededor de 4 millones de desplazamientos diarios. La estructura actual de las ciudades dificulta el uso de los vehículos eléctricos, porque además del espacio necesario que estos requieren, se debe sumar el de sus cargadores.

Entre las soluciones concretas de Allianz Partners en Asistencia sostenible para vehículos eléctricos, figura la Recarga ‘in-situ’, que ofrece al cliente la seguridad de que puede cambiar su vehículo de combustión por uno sostenible, sabiendo que en caso de que éste se quede sin carga, contará con un servicio que podrá ayudarle.

Actores responsables del presente y del futuro

Allianz Partners atiende a más de un millón de casos de Asistencia al año, englobando todo tipo de vehículos: desde el gran camión hasta el patinete eléctrico, lo que supone una gran responsabilidad en cuanto a las emisiones generadas por cada desplazamiento, Cristina Rosado resume el compromiso de la entidad en torno a la Movilidad: “queremos ser el compañero de viaje de los desplazamientos sostenibles, de vehículos que tienen una segunda y tercera vida, y de las aventuras seguras que cuidan sobre todo de nuestro entorno. Toda nuestra oferta asistencial y las nuevas colaboraciones con partners, tienen que ver, sobre todo, con la Movilidad sostenible”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Sobre Purpose Alliance

Es un movimiento global que empodera a personas extraordinarias a crear el futuro mediante la organización de retos centrados en un propósito y dotando a personas y a organizaciones con la mentalidad y herramientas necesarias para crear un impacto masivo.

Los resultados de este encuentro se presentarán, a los participantes del reto y a la comunidad de España en general, el día 30 de noviembre donde además se anunciarán próximos pasos para hacer, de esta iniciativa y las ideas generadas, una realidad que impacte positivamente el futuro de la energía en España.

Grupo Cuerva es una compañía dedicada al desarrollo de actividades del sector eléctrico desde hace más de 80 años. Abarca las distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, y realiza otras funciones importantes en la instalación y conservación de infraestructuras.

Turning Tables es una compañía tecnológica que desarrolla e implementa tecnologías y modelos de negocio que impulsan un futuro energético más sostenible.

