Razones para realizarse implantes dentales en la Clínica DeltaDent

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 17:53 h (CET)

Actualmente, gracias a los avances en el campo odontológico, los implantes dentales se han convertido en una opción sencilla, segura, definitiva y sin molestias para las personas que han perdido una o varias piezas dentales.

En Madrid, se encuentra la clínica dental DeltaDent, que destaca por la calidad ofrecida en sus tratamientos y la exquisita atención que bridan a todos sus pacientes. La clínica realiza distintas especialidades odontológicas, incluyendo un equipo especializado en implantes dentales en Madrid.

Clínica dental DeltaDent en Madrid: ¿Qué son los implantes dentales? Los implantes dentales son una de las mejores soluciones para las personas que han perdido uno o más de sus dientes permanentes a causa de patologías o accidentes. Los implantes han evolucionado mucho desde que comenzaron a utilizarse como tratamiento y, actualmente, los hay en materiales sumamente seguros, duraderos y de muy buena calidad.

Los implantes dentales no solamente ayudan a recuperar la estética bucal, sino que además recuperan la funcionalidad perdida, haciendo uso de diferentes tipos de prótesis según la necesidad específica del paciente.

Por lo general, los implantes no requieren de hospitalización, sino que es un procedimiento sencillo que puede realizarse en una misma consulta dental. En DeltaDent cuentan con expertos que analizan y estudian el caso concreto de cada uno de sus pacientes para recomendarles el tipo de prótesis más conveniente.

¿Por qué elegir a DeltaDent para realizarse un implante dental? Es una clínica destacada para realizarse un implante dental, ya que es una clínica familiar que ofrece atención profesional y cercana a sus pacientes, adaptándose siempre a las necesidades específicas de los mismos. Asimismo, realiza todas las especialidades en odontología y los pacientes pueden encontrar todos los tipos de implantes dentales, con el fin de que puedan acceder al que más le convenga. En la clínica están disponibles implantes de coronas, puente sobre implantes para recuperar varias piezas faltantes, rehabilitación de todos los dientes de forma fija y rehabilitación removible.

Los materiales que utiliza en sus implantes son el titanio y el zirconio, que son sumamente estables y duraderos, pudiendo durar de por vida. Estos materiales son también mejor tolerados por las encías, cuentan con una alta compatibilidad biológica, evitan la formación de placa, no causan inflamación, ni reacciones alérgicas u otros efectos secundarios. En su página web se encuentra la dirección exacta de la clínica junto a los números de contacto para quienes deseen hacer alguna consulta o reservar una cita con sus profesionales.

El proceso de colocación de implantes se divide en tres etapas:

1.Diagnóstico e intervención En primer lugar, se llevará a cabo un estudio diagnóstico de la situación actual de la boca del paciente. Para someterse a una cirugía de implantes dentales es necesario tener la cavidad oral en perfecto estado y tratar las posibles patologías que se padezcan previamente.

Una vez realizado el exhaustivo estudio, se planificará la posición, tamaño y características del implante para conseguir un resultado óptimo y natural.

Para finalizar esta primera fase, se realizará la intervención colocando anestesia local en la zona y así evitar molestias al paciente.

2.Osteointegración Tras la intervención se debe esperar unos tres meses aproximadamente para que tenga lugar el proceso de osteointegración, es decir, el proceso mediante el cual el hueso del paciente se fusiona con el implante de titanio.

Este proceso es imprescindible para aportar una mayor sujeción y firmeza y garantizar el éxito a largo plazo del implante dental.

3. Restauración Una vez cicatrizada la zona, comienza la etapa de restauración. En este momento se realizarán unos moldes para fabricar la prótesis definitiva y colocarla.

Es lo que comúnmente se llama corona y se fija al implante, bien sea atornillad o cementada.

Los implantes dentales son uno de los tratamientos con mayor tasa de éxito, alrededor de un 97%. En clínica dental Deltadent son expertos en implantología oral. Las personas que deseen colocarse un implante dental en Madrid en una clínica de confianza pueden realizar una visita.

Implantes de titanio Los implantes dentales pueden estar hechos con titanio, material altamente utilizado por ser totalmente biocompatible, permitiendo un porcentaje de éxito (en los tratamientos) de un 98%.

La fabricación del titanio se basa en diversos estudios científicos relacionados a la osteointegración, confirmando la seguridad y calidad del implante en la cavidad bucodental. La razón principal por la que se usa este material es por su biocompatibilidad, permitiendo que el proceso de osteointegración se desarrolle de manera correcta entre el organismo del paciente y la superficie del aditamento.

La durabilidad de los implantes es otro de los interrogantes más comunes entre los pacientes, a menudo pueden estar presentes en boca durante el resto de la vida del paciente, suponiendo que exista un mantenimiento adecuado y que el paciente reciba revisiones dentales periódicas dos veces al año.

El factor más importante en la longevidad esperada de un implante dental es la higiene, si la limpieza dental es deficiente, las bacterias se acumularán en la superficie del implante, finalmente, el implante pierde su anclaje en el hueso y se afloja. Por otro lado, la vida útil de los implantes dentales también puede verse afectada por factores de salud, como la diabetes o el cáncer, o por hábitos como fumar, factores que aumentan en gran medida la probabilidad de fracaso de un implante dental.

Las coronas sobre implantes Una vez que el implante se encuentre completamente integrado al hueso y la encía cicatrizada alrededor de él, se procederá a la realización de la corona dental sobre el implante que va a reemplazar la pieza dental faltante y cumplir con la estética y funcionalidad perdidas. Estas coronas fundamentalmente puedes ser de 2 tipos: Corona Metal Porcelana y Coronas de Zirconio. Estas últimas están indicadas con mayor frecuencia cuando se colocan implantes de zirconio, de los cuales se habla a continuación.

Implantes de zirconio Son los implantes dentales de la última generación y se basa en procedimientos innovadores y actuales que permiten tener la mejor de las sonrisas ante la pérdida de dientes.

Cuando a una persona le falta alguna pieza dental es necesario que sea sustituida de forma urgente por razones tanto estéticas como de salud. Gracias a los avances de la tecnología, los implantes de zirconio cada vez son más utilizados para solventar este problema. El uso de este procedimiento dental está en auge debido a que su aspecto es muy natural, pues se asemejan en gran medida a los dientes que reemplazan, ya que cumplen sus mismas funciones.

Estos implantes están formados por dos materiales. Por una parte, se encuentra la cerámica, que recubre la parte exterior de la corona. Por otro lado, está el zirconio en el interior de la pieza. Al juntarse ambos componentes se logra una gran resistencia en el diente.

Sus características principales son que son de color blanco o marfil natural y que son resistentes, estables y duraderos. Asimismo, tienen alta biocompatibilidad, no producen alergias ni inflamación, evitan la placa bacteriana y no son sensibles a cambios de temperatura.

Alternativa a otros implantes Hasta hace poco tiempo, tan solo se utilizaban implantes de titanio. Aunque hoy en día continúan siendo los más utilizados, muchas personas se han ido pasando a los de zirconio. Esto ha ocurrido porque a pesar de que el titanio también es un material biológicamente compatible, el aspecto en comparación con el de zirconio es distinto. Su color es metálico, lo que hace que no quede de una forma tan natural en la dentadura y estéticamente se note más.

Además, algunas personas son alérgicas a las coronas formadas por otras aleaciones metálicas, tienen biotipos periodontales delgados o tienden a perder la encía. Para estos casos, el zirconio es una buena solución.

En Clínica Deltadent se trabaja para estar a la vanguardia en el ámbito de la implantología. Gracias los implantes de Zirconio la estética inmejorable y los buenos resultados que dan, se puede decir que el futuro de los implantes se encuentra en el zirconio.

