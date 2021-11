Adopta Un Animal, el buscador de animales en adopción Emprendedores de Hoy

Las protectoras y asociaciones de animales hacen una labor cada vez más noble para salvar la vida de las mascotas y encontrarles un refugio seguro. En este sentido, páginas web como Adopta Un Animal se postulan como una gran opción para brindar el apoyo necesario debido a su fomento por las adopciones y la financiación de protectoras de animales, a través de las nuevas tecnologías y estrategias de marketing.

Dentro del portal web, tienen un buscador de animales en adopción que ayuda a las protectoras de animales a encontrar un hogar para las mascotas que tienen en sus refugios.

Encontrar una nueva mascota a través dela plataforma Adopta un Animal Todos los animales merecen una segunda oportunidad, ya que muchos de ellos han sido abandonados o no han tenido un hogar, por lo que la adopción se constituye como la mejor alternativa para salvar sus vidas. Adopta un Animal, en su propósito de ayudar a las protectoras de animales, ha diseñado una plataforma gratuita de gestión de adopciones.

Al ingresar a la página web, los usuarios podrán encontrar todas las mascotas para adopción disponibles. Al seleccionar un animal, inmediatamente se desplegará toda la información necesaria de la mascota como sexo, raza, edad, carácter, así como una descripción muy detallada de su comportamiento.

Las protectoras o asociaciones de animales que deseen utilizar la plataforma de Adopta un Animal, deberán registrarse en el portal web de forma gratuita y aprovechar todas las ventajas que este sitio web ofrece para apadrinar o adoptar una mascota.

Ayudar a refugios de animales en el cuidado de las mascotas Adopta un animal es un proyecto que nace de la mano de Rodrigo de Miguel, su fundador, un ingeniero de software que, tras ser voluntario en una protectora de animales y conocer las angustias de estos refugios, decidió aplicar sus conocimientos en el área de la ingeniería, desarrollando una página web de apoyo para asociaciones de animales.

El proyecto no solo es una plataforma de adopción de mascotas, también cuenta con una tienda online de venta de camisetas con diseño de animales. Una parte de los fondos recibidos en esta venta, se donan a refugios de animales con necesidades de apoyo y financiación, contribuyendo de esta manera a mejorar la gestión y cuidado de los animales.

Con el objetivo de ayudar a las asociaciones de refugio de animales a difundir sus animales en adopción, próximamente Adopta un animal, lanzará su propia marca de comida con la que poder ayudar a las protectoras y asociaciones que quieran colaborar, sellando así otro compromiso con la protección animal.

