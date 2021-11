La cama ortopédica para el cuidado de enfermos y personas con movilidad reducida que ofrece Tu Ortopedia Emprendedores de Hoy

Las personas con movilidad reducida, ya sea por la edad avanzada o a raíz de un accidente, necesitan una cama ortopédica. Este elemento también resulta útil para aquellos que sufren enfermedades crónicas o problemas en la columna, reflujo gástrico, etc.

Este tipo de aposento no solo es de gran ayuda para aquellos que deben estar en reposo durante un largo periodo de tiempo, sino también para los cuidadores. En el mercado, existen distintas empresas que ofrecen estos productos, también por internet, como por ejemplo la tienda online Tu Ortopedia, que cuenta con una variedad de modelos a precios competitivos y que, además, brinda asesoría a sus clientes.

Elegir entre diversos modelos de cama ortopédica en Tu Ortopedia La tienda en línea Tu Ortopedia tiene a disposición una diversidad de modelos de cama ortopédica adaptada a necesidades y presupuestos diferentes. No obstante, quienes necesiten saber cuál es la opción más indicada pueden solicitar asesoramiento al departamento de ventas, donde los profesionales atienden las solicitudes.

Actualmente, varios de los modelos de camas articuladas de ortopedia de esta tienda tienen descuentos de entre el 18 y 25 por ciento. Tu Ortopedia ofrece modelos sencillos y económicos como la cama Celeste 90, con patas regulables en altura, la cual es de uso geriátrico y tiene un precio en oferta de 315 euros. También dispone de alternativas premium como la cama articulada matrimonial con carro elevador con regulación eléctrica y articulación independiente, que tiene un precio de 1.650 euros. Además, cuenta con otros modelos de camas ortopédicas geriátricas, con carro elevador, matrimoniales, eléctricas, con barandillas de madera, giratorias y muchas más.

Motivos por los que las personas enfermas y con movilidad reducida deben optar por una cama ortopédica Las personas con movilidad reducida, las que padecen alguna enfermedad y los ancianos suelen permanecer la mayoría de su tiempo en la cama. Por tal razón, esta área debe ser cómoda, de manera que la calidad de vida sea lo más óptima posible.

Con una cama articulada ortopédica, la persona será libre de colocarse en la posición que desee, bien sea a la hora de dormir, durante el día y la noche, a la hora de comer, para leer un libro, etc. Además, los modelos más exclusivos, como los eléctricos, permiten la independencia del individuo en el momento de cambiarse de postura.

Además, las camas ortopédicas son grandes aliadas para aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar a una persona enferma o que no puede moverse independientemente, ya que facilitan el proceso del aseo o el suministro de alimentos.

Para las personas que quieran obtener más información sobre las camas ortopédicas, pueden ingresar a la página web de Tu Ortopedia y solicitar el asesoramiento de los expertos.

