Artydents, una de las mejores clínicas dentales de Madrid según la valoración de los pacientes Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET)

La odontología es una práctica indispensable a la hora de mantener una salud bucodental óptima, puesto que contribuye a evitar o tratar las enfermedades, mejorando de esta manera la calidad de vida del paciente.

Uno de los mejores servicios odontológicos de Madrid, gracias a la variedad de sus tratamientos, el trato de calidad y cercano con sus clientes, es Artydents, quien cuenta con una clínica dental en Getafe, otra en Madrid y otra en Carabanchel.

Esta está avalada por sus 30 años de experiencia en el sector, ofreciendo la seguridad y la garantía a sus clientes de que sus trabajos estarán bien hechos. También dispone de profesionales en todas las especialidades odontológicas.

Los pacientes de Artydents la reconocen como una de las mejores clínicas de Madrid Artydents es una clínica dental familiar que es gestionada por odontólogos con más de 30 años de experiencia, los cuales ofrecen tratamientos de las diferentes especialidades con la finalidad de que los pacientes puedan ser atendidos y realizarse cualquier tratamiento que requieran.

Estos profesionales de Artydents se implican al 100% a la hora de llevar a cabo las solicitudes de cada uno de sus clientes, garantizando que estén cómodos y que no sientan ningún tipo de dolor.

Asimismo, cabe destacar que esta clínica no es una franquicia, sino un negocio familiar que no cuenta con intermediarios.

Artydents, según la valoración de sus pacientes, es una de las mejores clínicas de Madrid, pues cuenta con materiales de gran calidad para proporcionar tratamientos duraderos. Además, dispone de una tecnología de vanguardia y un amplio horario de lunes a sábado, que se adapta a la rutina de todos los pacientes.

Por otro lado, ofrece precios bajos en comparación con los de las clínicas de la Comunidad de Madrid, para que todas las personas puedan acceder y realizarse los tratamientos requeridos.

Servicios ofrecidos por Artydents Artydents ofrece a sus pacientes el servicio de odontología general, poniendo a disposición variedad de tratamientos odontológicos, como endodoncia, extracciones dentales, empastes, incrustaciones y de estética dental como limpiezas, blanqueamientos, carillas, entre otros.

Uno de sus servicios más demandados es el de la ortodoncia. Este es muy eficiente y tiene la finalidad de que los pacientes puedan recuperar la correcta morfología de la dentadura y lograr una sonrisa estética.

Por otro lado, tienen a disposición odontopediatría, para prevenir y tratar diferentes enfermedades desde la etapa infantil. Además, realizan todo tipo de cirugía, extracciones y extirpación de lesiones con el análisis histológico correspondiente. En relación con estos tratamientos, se dedican a la colocación de implantes, para aquellos pacientes que requieran sustituir alguna pieza perdida o dañada.

Al visitar esta clínica dental familiar se podrá disfrutar de una revisión general y limpieza gratis, además de la posibilidad de realizarse un implante premium, para aquellos que lo requieran, por un precio muy accesible de 199 euros.

En conclusión, los miles de pacientes atendidos por Artydents afirman que se sienten satisfechos con la atención ofrecida por su personal, con su uso de los materiales de alta calidad y la tecnología de vanguardia, que dan como resultado tratamientos excelentes y duraderos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.