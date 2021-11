Serbatic Zamora desarrolla proyectos digitales desde Castilla y León e impulsa el talento local Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 17:20 h (CET) Desde su implantación en Zamora en junio de 2019 Serbatic, una de las empresas de Grupo VASS, ha logrado incrementar en un 300% su plantilla de profesionales Serbatic Zamora, una de las empresas de Grupo VASS especializada en la prestación eficiente de servicios TIC a grandes empresas, ha recibido esta mañana la visita de una delegación institucional formada por distintas autoridades de Castilla y León para conocer de primera mano su impulso por el talento local, ya que, desde su implantación en esta ciudad en junio de 2019, ha incrementado en un 300% su plantilla de profesionales.

En concreto, se han desplazado hasta la sede de Serbatic Zamora el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín; el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), José Antonio Bartolomé; el director general de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, Agustín Francisco Sigüenza; el concejal de Turismo y Comercio del ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder; así como el presidente y secretario general de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira Román y F. Javier Díaz Rincón, entre otras autoridades.

Por parte de Serbatic han recibido a sus invitados Jorge González Herrero, director general; Eduardo Lorente, director de desarrollo de negocio de VASS, y Álvaro González, director de operaciones.

Todos ellos han valorado la apuesta de Serbatic Zamora por la innovación, el talento local y el empleo de calidad en Castilla y León. Y es que ya son unos 70 profesionales altamente especializados en últimas tecnologías, los que están pudiendo desarrollar sus carreras profesionales en una compañía multinacional sin la necesidad de abandonar su ciudad, provincia o comunidad autónoma. Las últimas incorporaciones se produjeron hace apenas un mes, cuando 11 jóvenes talentos se sumaron a la plantilla después de pasar por un periodo formativo.

“Hoy estamos de enhorabuena, Serbatic inició su andadura en Zamora en el año 2019 con 13 empleados y hoy son unas 70 personas. Son profesionales jóvenes que van a poder desarrollar su carrera profesional en Zamora y no van a tener que salir de nuestra comunidad para ganarse la vida”, ha señalado David Martín, viceconsejero de Empleo y Diálogo Social.

Por su parte, José Antonio Bartolomé, gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), ha celebrado que “hoy empieza un proyecto de colaboración potente entre el servicio público de empleo y Grupo VASS”, destacando que el ejemplo de Serbatic “demuestra que las pequeñas ciudades como Zamora tienen la capacidad para asumir este tipo de retos”.

También Christoph Strieder, concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento, ha recalcado que “es una gran alegría contar con jóvenes que desarrollen sus proyectos aquí y mantengan el atractivo de nuestra ciudad, consiguiendo que Zamora ofrezca mucho más aparte de su gran calidad de vida”.

Una empresa de éxito

Serbatic Zamora se ha convertido en una pieza fundamental de la capacidad de ejecución de proyectos y servicios gracias a que sus profesionales están altamente especializados tanto en tecnologías punteras y poco comunes de transformación digital como otras más tradicionales (SAP, .NET, Cobol o Java). Además, desde 2019, esta empresa replica el modelo de éxito de Serbatic Cuenca, inaugurada oficialmente en 2017 y reconocida por la Junta de Castilla-La Mancha como mejor empresa creadora de empleo en 2018.

Serbatic Zamora es un claro ejemplo también de colaboración entre instituciones, ya que el proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda y apoyo tanto de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora como de la Escuela Universitaria Politécnica - Campus Viriato en Zamora (Universidad de Salamanca) y los Institutos Claudio Moyano en Zamora y Los Sauces en Benavente.

Por todo ello, Jorge González Herrero, director general de Serbatic, ha destacado que “Serbatic Zamora tiene hoy clientes de primer nivel como Redsys, Evo, Santander o Unicaja, lo que ha permitido que los equipos hayan evolucionado mucho en poco tiempo, pasando de ser programadores junior a profesionales cualificados en el desarrollo de software y sin moverse de su comunidad autónoma”.

