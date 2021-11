Jornada Cre-A Rural, una apuesta por el emprendimiento en las zonas rurales Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 16:57 h (CET) La primera jornada 'Cre-A Rural. Emprendimiento en las zonas rurales’ se celebró el pasado jueves 19 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Una oportunidad para emprendedores, técnicos y expertos del medio rural en la que conocer la situación de nuestro territorio, evaluar las necesidades y posibilidades que ofrece, conectar y compartir experiencias La primera jornada 'Cre-A Rural. Emprendimiento en las zonas rurales’ se celebró el pasado jueves 19 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Una oportunidad para emprendedores, técnicos y expertos del medio rural en la que conocer la situación del territorio, evaluar las necesidades y posibilidades que ofrece, conectar y compartir experiencias.

Tras la bienvenida por parte de Juan Francisco Mesa Sanz – Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, Pascual Serrano Pérez – Presidente del Grupo de Acción Local ASIR, José Luis Salón Pérez – Presidente de REVADER (Red Valenciana de Desarrollo Rural) y David Torres García, Director General de Desarrollo Rural de la GVA, quienes aportaron datos sobre el emprendimiento en zonas rurales y las acciones que se están llevando a cabo en la Comunitat Valenciana, comenzó el turno de mesas redondas en las que se trataron diferentes temas.

La situación de los municipios frente al reto demográfico, la atracción y retención en el medio rural, el emprendimiento rural frente a la despoblación o un autodiagnóstico del potencial de atracción y retención de emprendedores fueron algunos de los temas que se trataron en profundidad desde el punto de vista de los diferentes agentes implicados.

Para hablar sobre el Emprendimiento rural frente a la despoblación se contó con la presencia de Antonio Martínez Puche, Director de la Cátedra Avant de la Universidad de Alicante, quien arrojó datos sobre la situación actual: el aumento de la edad de emprendimiento, qué buscan los emprendedores en zonas rurales, la casuística de la conectividad, etc.

El día a día del emprendimiento zonas rurales

Los municipios rurales que viven esta realidad tuvieron su voz para contarnos una realidad que muchas veces desconocemos. Los diferentes alcaldes de municipios rurales que promueven y luchan por este despoblamiento llevando a cabo planes de acción, contaron su experiencia: Luis Francisco López Yeves – Alcalde de Venta del Moro, Ángel Pérez Boluda – Alcalde de Zarra, Isidro Monzó Pérez – Alcalde de Salinas, Miguel Sandalinas Collado – Alcalde de Montanejos, Diana Femenia Giner, Regidora de la Vall de Gallinera. En muchos de estos municipios, la edad de emprendimiento ha aumentado a los 45 años. En otros, siendo aptos para el emprendimiento, la población está más envejecida y resulta complicado crear nuevas empresas.

Para hablar de todas las acciones que se han realizado en el proyecto 'Cre-A Rural. Emprendimiento en las zonas rurales, y la labor que han realizado los diferentes GALS: Grupo de Acción Local Asociación para la Sostenibilidad e Innovación Rural - ASIR, Grupo de Acción Local Muntanya D’Alacant, Grupo de Acción Local Castellón Sur 14-20 y Grupo de Acción Local Rurable, María Jesus Torres, gerente de GAL ASIR, explicó cómo nació este proyecto, cuáles eran sus objetivos y como se ha trabajado codo con codo con las Universidades, los emprendedores y todos los agentes que han formado parte del proyecto.

Antes de finalizar la jornada, presentamos ELE, una herramienta que permite realizar un autodiagnóstico de la potencialidad de una localidad para acoger iniciativas empresariales, pero también vitales. Con el objetivo de concienciar y movilizar desde abajo, a la población y a los agentes sociales públicos y privados de los territorios, las universidades colaboradoras han desarrollado diferentes estudios que han sido la base para implementar esta herramienta.

Cada Universidad se ha encargado de estudiar y desarrollar diferentes factores que intervienen en el desarrollo de entornos rurales, tales como la movilidad, la conectividad o la vivienda, entre otros. Para explicar en qué consiste cada uno de ellos, se contó con una mesa de expertos formada por Gonzalo Estela Pastor, técnico Gal Rural Muntanya d’Alacant y moderador, Xavi Ginés Sánchez, de la Universidad Jaume I, Jaime Escribano Pizarro, de la Universidad de Valencia, Xavi Amat Montesinos, de la Universidad de Alicante y Laura Martínez-Carrasco Martínez, de la Universidad Miguel Hernández, quienes aportaron sus conocimientos sobre estos factores, qué aspectos han estudiado en cada caso y las conclusiones obtenidos sobre las que se ha creado la herramienta de autoevaluación ELE.

Palabra y realidad de emprendedor@s

Como no podía ser de otra manera, emprendedores que han formado parte de este proyecto hablaron de su experiencia durante estos meses a través de la mentorización, puesta en marcha de sus proyectos y del camino a recorrer con ellos. La mesa contó con testimonios presenciales como los de Lidia Aniorte de Ecotub, Alicia Sendra de la Ossa de Naturalicia, María Victoria Javaloyes Ivorra de Molins de Riu Verd, Jesús Ledesma Espinosa de REVERDECER -FOREST LIVING y otros en formato online como Rocío Villaplana Gasco de Panadería Latur y Jorge Espuig de Comunidad Energética Local.

En la clausura de estas primeras jornadas sobre emprendimiento rural, el presidente del GAL ASIR Pascual Serrano Pérez, junto con José Manuel Bisetto Pons, de GAL Muntanya d’Alacant, Federico Lozano Torrejón, presidente GAL Castellón Sur 14-20, José Luis Salón Pérez, presidente del GAL Rurable y Secundino Caso Roiz, Presidente de REDR (Red Española de Desarrollo Rural) compartieron debate con Jeannette Segarra Sales, Directora General de la Agencia Valenciana Antidespoblamiento AVANT.

Las diferentes mesas de trabajo en las que se definieron distintas líneas de actuación y cooperación entre los GALs y con los expertos, así como la evaluación de los trabajos realizados conjuntamente, pusieron el broche final a una primera jornada en la que, tanto emprendedores como expertos y técnicos establecieron unas bases sobre las que fomentar y crear nuevas oportunidades en entornos rurales para tratar con proyección en futuras jornadas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.