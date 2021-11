VASS adquiere CRI Group en Luxemburgo con el foco puesto en la Unión Europea Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET) CRI Group está especializada en ciberseguridad y transformación digital y desarrolla principalmente proyectos para la Unión Europea, en concreto, para las instituciones oficiales con sede en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo Tras el anuncio el mes pasado de la compra de la consultora alemana ECENTA, VASS suma ahora la de adquisición de CRI Group, empresa con sede principal en Luxemburgo, especializada en ciberseguridad y transformación digital, con más de 300 empleados y cerca de 30 millones de euros de facturación.

Con esta adquisición VASS espera superar los 200 millones de euros de ingresos agregados en 2021 (de los que aproximadamente un 46% provendrán del mercado internacional) y contará con cerca de 3.100 empleados. La adquisición permite a VASS posicionarse como proveedor estratégico de la Unión Europa y ampliar así su plataforma de grandes clientes dentro de Europa sobre los cuales poder escalar su modelo de servicios y soluciones digitales.

Fundada en 1991, CRI Group desarrolla principalmente proyectos para las instituciones de la Unión Europea, en concreto, para las instituciones oficiales con sede en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo como el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, entre otros. Además VASS amplía la lista de países donde está presente añadiendo Bélgica, Luxemburgo, Francia y Grecia hasta sumar un total de 20 países donde opera en la actualidad.

CRI Group se une así a la lista de nuevas adquisiciones llevadas a cabo por VASS en lo que va de año tras la compra de ECENTA, empresa alemana de consultoría especializada en soluciones de Customer Experience sobre tecnología SAP CX (Sales, Marketing y Commerce) y cuyo principal mercado es Estados Unidos; y Comunytek, empresa especialista en sistemas avanzados y productos innovadores enfocados a la banca mayorista y al mercado de capitales.

Asimismo, con el objetivo de liderar el mercado de la consultoría SAP en los próximos años, VASS anunció el pasado mes de julio la creación de T4S Advance Solutions, empresa especializada en “advance topics” sobre procesos de negocio basados en SAP.

Esta nueva adquisición de CRI Group se enmarca en la estrategia VASS@400 con la que la compañía presidida por Francisco Javier Latasa aspira a convertirse en la empresa líder de soluciones digitales de base española y llevar al grupo a un volumen de negocio de más de 400 millones en 2025.

Según indica Fco. Javier Latasa, CEO & Chairman de VASS, “La adquisición de CRI nos va a permitir reforzar nuestra presencia en Europa entrando a formar parte de los proveedores de organismos europeos presentes en Bélgica, Francia y Luxemburgo”.

Para Stefano Bodrato, CEO de CRI Group, "La integración en VASS impulsará las actividades de CRI en las instituciones europeas, proporcionándonos experiencia adicional en sectores como ERP y sistemas en la nube en los que no estábamos presentes. También nos permitirá brindar un mejor apoyo a nuestros socios y clientes con nuevas tecnologías y metodologías, potenciando nuestro valor añadido y time to market ”.

Todo este plan está además respaldado por la private equity OEP (One Equity Partners), que se unió a VASS a final de 2020 y que cuenta con una amplia experiencia en el apoyo a empresas para ejecutar ambiciosos planes de crecimiento.

