Canela Home Decor vende artículos naturales y ecológicos que combinan con las tendencias de decoración de Navidad

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 14:00 h (CET)

Dentro de las tendencias decorativas, los materiales naturales y ecológicos están ganando protagonismo. Para estas fechas, las personas que buscan artículos de decoración de Navidad suelen tener cada vez más en cuenta la sostenibilidad de estos.

En este sentido, la tienda online Canela Home Decor se especializa en decoración respetuosa con el medio ambiente y que contribuye a crear espacios acogedores a partir de productos nobles y naturales.

Una decoración que construye ambientes cálidos para esta Navidad Canela Home Decor se especializa en artículos confeccionados con materiales como el mimbre, el yute, el bambú o el esparto. Todos sus productos aportan calidez a los ambientes a partir de sus texturas naturales, que son una excelente oportunidad para dar un aire nuevo a los hogares durante la época navideña.

Los materiales orgánicos con los que trabaja Canela Home Decor promueven la armonía entre el ser humano y la naturaleza. La gama de colores de sus productos, que va desde el blanco al verde oliva, pasando por el ocre y el aguamarina, contribuye a construir ambientes que promueven la relajación, la calidez y la alegría.

Estos son atributos ideales para engalanar los hogares durante las festividades navideñas. En estas épocas, los espacios se decoran con los clásicos adornos como bolas para el árbol, guirnaldas, centros de mesa, velas, piñas secas, muérdago, etc. Por otro lado, los colores que más destacan en cualquier casa preparada para dar la bienvenida a la Navidad son los tonos dorados con azules; una combinación rústica que transmite calma y relajación, los plateados, los rojos y granates, los verdes, etc.

Lámparas y alfombras de Canela Home Decor para una Navidad sostenible Las lámparas y alfombras que ofrece la tienda online Canela Home Decor son productos que combinan a la perfección con los tradicionales adornos navideños. En el caso de las lámparas, las de esparto trenzado están elaboradas a mano, presentan una forma cónica y están acabadas con flecos que le dan un aire rústico. Este modelo combina a la perfección con decoraciones navideñas azules y doradas, aportando un toque rústico y sostenible al hogar.

A su vez, las de bambú se caracterizan por su ligereza y por la luz calada que irradian. Ambas crean efectos lumínicos muy bonitos en el ambiente y pueden colocarse tanto en el techo como en las paredes. Sus tonalidades se complementan con decoraciones en rojo o verde.

Las alfombras redondas de yute y esparto son otro de los artículos más requeridos de la tienda y se caracterizan por su versatilidad, ya que pueden adaptarse a cualquier habitación. Las de forma circular son perfectas para presidir el árbol de Navidad, colocando encima el abeto con sus regalos en el tronco.

La decoración de Navidad cobra un aire distinto con productos naturales y ecológicos como los que ofrece Canela Home Decor, que visten el hogar con un aire cálido, confortable y relajado.

