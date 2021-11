ARTOLIO promoverá una gastronomía más saludable en el III Simposio Internacional de Yale sobre Aceite de Oliva y Salud

El proyecto ARTOLIO, que ayuda al pequeño agricultor de aceite de oliva virgen extra de la cuenca del mediterráneo, perteneciente al programa de la Unión Europea ENI CBC MED, promoverá una gastronomía más saludable en el III Simposio Internacional organizado por la universidad de Yale sobre Aceite de Oliva y Salud y en el IV Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva, Olivares y Salud La Universidad de Jaén (España), socia de ARTOLIO, es también coorganizadora del 3er Simposio Internacional de Yale sobre Aceite de Oliva y Salud, que fue iniciado por la Universidad de Yale. Su objetivo es destacar la importancia de la economía circular, la importancia del aceite de oliva tanto para la salud como para la bioeconomía y el efecto que tiene el aceite de oliva en detrimento de enfermedades como el cáncer de colon y los problemas de salud mental. El proyecto ARTOLIO, con la colaboración de sus socios, las almazaras y los socios expertos del proyecto, se presenta como representante del simposio de tres días en nombre de los productores y agricultores de aceite de oliva.

El evento se realizará del día 9 de Diciembre al 12 de Diciembre y contará con la presencia de:

Manuel Parras Rosa/Vassilis Vasiliou/Tassos C.Kyriakides Margaritis Schinas (Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la protección del estilo de vida europeo).

(Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la protección del estilo de vida europeo). Carolina Darias San Sebastián (Ministra de Sanidad española).

(Ministra de Sanidad española). Juan Manuel Moreno Bonilla (Presidente de la Junta de Andalucía).

(Presidente de la Junta de Andalucía). Abdellatif Ghedira (Director Ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI)).

(Director Ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI)). Francisco Reyes Martínez (Presidente de la Diputación Provincial de Jaén).

(Presidente de la Diputación Provincial de Jaén). Eric J Velázquez (Presidente del Departamento de Cardiología de la Facultad de Medicina de Yale).

(Presidente del Departamento de Cardiología de la Facultad de Medicina de Yale). Juan Gómez Ortega (Rector de la Universidad de Jaén). En el transcurso de las jornadas se realizarán conferencias sobre aceite de oliva y salud, bioeconomía y economía circular, agricultura y cambio climático y marketing y alimentación.

Tal como comenta Jesús F. Gordillo, socio de Kellenfol, responsable de comunicación y marketing de ARTOLIO: "Nuestros socios de la Universidad de Jaén, junto a la universidad de Yale, brindan la oportunidad de dar visibilidad a agricultores que han heredado la tradición y cultura de sus tierras. Así como de ofrecer puro aceite de oliva virgen extra de una extrema calidad, con una historia detrás".

En el proyecto participan miembros de los países mediterráneos de Israel, Grecia, Francia, Chipre, Palestina y España. ARTOLIO está coordinado por Agricultural Research Organization (ARO Volcani Center and partners from the Beit Hakerem Cluster - Israel), Palestinian Center for Agriculture Research and Development (Palestine), American Farm School Post-Secondary Educational and Training Association (Greece), Hellenic Agricultural Organization DEMETER (Greece), Department of Agriculture - Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment (Cyprus), Universidad de Jaén (Spain), Université de Corse Pasquale Paoli (France) y por Kellenfol Advertising SL (Spain).

ARTOLIO está financiado por la Unión Europea en el marco del Programa ENI CBC Med. Tiene un presupuesto total de 2,9 millones de euros, con el 90% de la financiación aportada por la Unión Europea (2,6 millones de euros).

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of the ARTOLIO project and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures.