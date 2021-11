Gescobar Assessors i Consultors ofrece asesoramiento para darse de alta de autónomo Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 13:00 h (CET)

Para muchos empleados, trabajar como autónomo significa cumplir el sueño de ser independiente, de no seguir las órdenes de ningún jefe y de imponer horarios propios. Ahora bien, para poder empezar a trabajar bajo esta modalidad, el interesado deberá cumplir una serie de requisitos legales.

En este contexto, el despacho legal Gescobar Assessors i Consultors posee ya más de 20 años de trayectoria en el área fiscal, jurídica, laboral y contable. Sus profesionales brindan el apoyo necesario para que un trabajador pueda cumplir los trámites legales para darse de alta de autónomo, sin perder tiempo ni dinero.

Beneficios y obligaciones de los autónomos Para emprender un negocio, se puede constituir una sociedad mercantil unipersonal o con otras personas, sin embargo, esta modalidad es bastante arriesgada. También existe la opción de tramitar el alta de autónomo.

Durante el primer año, el emprendedor que se da de alta como autónomo paga una tarifa plana de 50 €, que después será de un mínimo de 289 € al mes. Para un profesional que quiere dar sus primeros pasos como trabajador independiente, esta es una ventaja importante que le permite establecer su clientela antes de realizar un aporte más significativo a la Seguridad Social. El requisito para acceder a la tarifa plana es no haberse dado de alta como autónomo en los últimos 2 años. Pasados los primeros 12 meses, pueden aplicarse bonificaciones.

De todos modos, el alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) de la Seguridad Social no es el único trámite que deben realizar los nuevos autónomos. También deben darse de alta en el censo de Hacienda. Si el emprendedor profesional cuenta con trabajadores a su cargo, es necesario inscribirse como centro de trabajo ante la Generalitat de Catalunya.

Gescobar Assessors i Consultors brinda asesoramiento profesional para autónomos Todas estas gestiones pueden llevarse a cabo de forma eficiente y rápida gracias al asesoramiento de Gescobar Assessors i Consultors. Los beneficios de acudir a la ayuda profesional de este despacho legal son varios.

El primero es el ahorro en tiempo, ya que mientras el emprendedor se ocupa de su negocio, los asesores fiscales se encargan de todos los trámites. El asesoramiento de expertos evita errores y permite que cada autónomo pueda conocer sus derechos y obligaciones.

Gescobar Assessors i Consultors también otorga a sus clientes una mayor previsibilidad, ya que trabaja bajo un sistema de cuota fija que permite saber con antelación cuánto es necesario pagar cada mes. Esto mejora la administración del nuevo negocio. Por último, el despacho cuenta con una oficina online a la que los clientes pueden acceder en cualquier momento en el que necesiten sus documentos.

En síntesis, Gescobar Assessors i Consultors ofrece el asesoramiento legal esencial para acceder a todos los beneficios de darse de alta como autónomo, de forma eficiente y rápida.

