Los magnetotérmicos Schneider Electric de Cadenza Electric

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 13:00 h (CET)

Todo edificio e instalación cuenta con red eléctrica encargada del suministro de energía, la cual debe estar adecuada para el uso y las especificaciones de la construcción. El buen funcionamiento de los equipos y electrodomésticos dentro de la edificación depende de una instalación idónea con los instrumentos pertinentes, consolidándola así como un factor vital en la seguridad del inmueble.

cadenzaelectric.com es una tienda online proveedora de material eléctrico industrial y doméstico, tanto para la distribución como para la automatización. Actualmente, una de sus categorías de productos destacadas es la de magnetotérmicos Schneider Electric, un aparato que protege la instalación eléctrica frente a sobreconsumos o cortocircuitos.

Magnetotérmicos al precio más competitivo de la web Los magnetotérmicos son aparatos eléctricos los cuales a través de sus circuitos internos, cuidan las instalaciones eléctricas ante cualquier variación de voltaje, sobreconsumo o cortocircuito. Dentro de las referencias que se pueden encontrar en el amplio portafolio de Cadenza Electric en esta categoría, están el Magnetotérmico Schneider de 4 polos, Magnetotérmico Schneider de 2 Polos, Magnetotérmico 6A, Magnetotérmico 10A, entre otros.

Además, también se pueden encontrar diferentes subcategorías dentro de los magnetotérmicos Schneider, como auxiliares modulares, contactos, automáticos para vivienda de la gama DOMAE, interruptores de Control de potencia ICPM.

De igual forma, en caso de no tener espacio en el cuadro, es posible optar por un interruptor unimodular iDPn y si no se presentan problemas de espacio, se puede probar con interruptores automáticos, gamas como la serie NG125N de Schneider, o bien el magnetotérmico de serie C120N o C60H.

¿Cuáles son algunos de los factores importantes a la hora de elegir un magnetotérmico? En el momento de elegir el magnetotérmico adecuado para cada edificación, es necesario tener en cuenta algunos datos como el número de polos, los cuales pueden ser 1 Polo, Polo+Neutro, 2 Polos, 3 Polos o 4 Polos. De igual forma, es vital conocer la intensidad nominal que puede oscilar entre 10A, 6A, 16A, 25A, 40A, etc. También es preciso determinar el poder de corte, en función de la intensidad máxima de cortocircuito. Finalmente, se debe conocer la curva de disparo, siendo Curva D y Curva C las más comunes.

Todas estas especificaciones debe dominarlas el profesional encargado de hacer la instalación eléctrica del lugar, ya que las condiciones del suministro de energía varían dependiendo del lugar. De esta manera, con el propósito de ayudar a estos técnicos en su labor, el equipo de Cadenza Electric enfoca sus esfuerzos en mantener una amplia gama de los mejores y más variados artículos e instrumentos diseñados para este tipo de instalaciones.

