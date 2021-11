Cinco razones por las que los clientes de Hallon usan la app de seguimiento de medios en su dispositivo móvil Emprendedores de Hoy

Las características que destacan los clientes de Hallon son inmediatez, movilidad, selección de información, capacidad de reacción y constante innovación.

“El seguimiento de medios debe ir en mi bolsillo, no puedo esperar a estar delante de un PC para conocer y analizar lo que dicen los medios de mi empresa”.

Hallon ha realizado un sondeo entre sus clientes para conocer las razones por las que descargan y usan diariamente la app como el canal preferente para consultar las noticias de su interés. Hace tiempo que el seguimiento de medios se transformó en algo complejo, la denominada “inteligencia de medios”, con la que no solo se tiene acceso a la información que se publica sino que, además, se valora, cuantifica y compara para tomar decisiones correctas en la gestión. Hallon quería estar segura de que esta herramienta responde a las necesidades actuales de sus clientes y por eso ha realizado esta encuesta interna.

En reglas generales, del sondeo se desprende que, cuando el profesional de comunicación tiene la opción de acceder a una app en un dispositivo móvil con el seguimiento de medios contratado, se descubren muchas ventajas que hacen el trabajo más fácil y rápido. “El seguimiento de medios debe ir en mi bolsillo cada mañana, no puedo esperar a estar delante de un PC para conocer y analizar cada mañana lo que dicen los medios de mi empresa”, resumía una de las respuestas.

Estas ventajas, hoy en día, son irrechazables y, conforme a las respuestas de los clientes, se concretan en 5:

Inmediatez. El tiempo es oro y cuanto antes se disponga de la información, mejor. El acceso inmediato a los contenidos es fundamental para un equipo de comunicación. Con una app móvil, desaparecen las lagunas de desinformación gracias a la conexión 24/7 y a las notificaciones de nuevas alertas o noticias.

Movilidad. Conectado en todo momento, el profesional puede estar en cualquier sitio, no necesariamente sentado frente a su ordenador, con completa libertad de movilidad y pudiendo seguir perfectamente informado. Viajes de trabajo, reuniones o traslados dejan de ser un obstáculo.

Selección de información. Con la saturación de información diaria, es fundamental el uso de herramientas tecnológicas que permiten filtrar las noticias que son de interés. La tecnología de inteligencia de medios, aplicada a la app, entrega la información relevante y evita que el usuario se inunde en una montaña de ruido innecesario.

Reacción inmediata ante cualquier situación.Para un manejo adecuado de la estrategia de comunicación necesaria en cualquier situación, muy especialmente en una crisis, es crucial disponer de herramientas potentes que permitan enfocarse en respuestas y acciones que mejoren la reputación de la marca. No hay que estar anclado frente al ordenador, con temor a perder una información relevante si uno se aleja de la pantalla.

Solución sin límites. A través de una aplicación y su innovadora tecnología, se accede a un nivel exacto de personalización con contenido optimizado y noticias adecuadas. Una única solución, sin límites, que centraliza todos los servicios de inteligencia de medios en el bolsillo.

Disponer de una app de estas características es un valor diferencial para el sector del seguimiento de medios, hoy en día, y debe ser gratuita para que el cliente pueda disfrutar de todas las ventajas de un seguimiento de medios inteligente, hecho a medida. Hallon la ofrece gratuitamente a sus clientes, tanto en Google Play para Android como en App Store para iOS: “La tecnología siempre juega a nuestro favor, aportando rapidez, inmediatez y comodidad. Ya no es necesario estar frente al ordenador para saber lo que se dice sobre una marca ,y más aún, es que muchos profesionales necesitan disponer de las noticias de su interés horas antes de llegar a su lugar de trabajo y estar delante del ordenador”, afirma Bernardo Posada, máximo responsable de Hallon.

