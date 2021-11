​La ausencia de Dios Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 12:53 h (CET) El teólogo Olegario González de Cardedal, señalaba un aspecto que desfigura a la sociedad española: la desaparición de toda alusión a Dios en el lenguaje público, como si la fe en Dios no estuviera presente en la vida de muchos españoles, y como si no hubiera dejado huella alguna en nuestra historia.



En un luminoso artículo publicado el mes anterior hacía referencia al gran diálogo entre el entonces cardenal Ratzinger y el filósofo agnóstico Habermas, en el que concordaron que, ni el creyente puede imponer su lenguaje al increyente, ni este a aquel, pero ambos han de esforzarse en un diálogo significativo. Recuerda que el silencio sobre Dios empobrece nuestra convivencia, por eso González de Cardedal propone como tarea para los cristianos, en la España de hoy, proferir el nombre de Dios en un tono de verdad y de sobriedad que permitan percibirlo como fundamento de nuestro ser humano.

