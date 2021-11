Conferencia Episcopal Española, para echarse a llorar Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 12:50 h (CET) Acabo de leer la información que facilita la Conferencia Episcopal Española, de su reunión plenaria, del 15 al 19 de Noviembre, que ha finalizado en Santiago de Compostela. Pues como digo en el titular: para echarse a llorar. No sabes si ha sido la reunión de una multinacional, o la asamblea de una logia masónica. Ni una palabra de lo sagrado, lo divino, la santidad, la Divina Eucaristía.

Es un informe que refleja con total claridad, que aquí lo divino, lo sagrado, no cuenta. ¡Menudo porvenir nos espera! Tendremos que luchar contando con la Gracia de Dios y con el auxilio de la Santísima Virgen, para mantener nuestra fe, por que se acerca, ya está aquí, una presión diabólica insoportable; a la vista de este informe, te ves desamparado por los Jerarcas de la Iglesia Católica, no cuentes con ellos, la mayoría son partidarios del Nuevo Orden Mundial, que como ya sabemos, pretende extirpar la Religión Cristiana del mundo y establecer una Iglesia mundial cuyo jefe es Satanás. Apocalíptico pero cierto.

