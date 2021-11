​¿Actuamos?

Hoy, después de escuchar un podcast -comer en casa rápido, barato y saludable-, una vez más me doy cuenta de lo importante que es la alimentación, qué comemos y aquello que no deberíamos comer. La obesidad y el sobrepeso, son dos problemas serios. Cada vez existe más obesidad y más sobrepeso y esto solo puede llevar a más problemas en la salud de una persona como diabetes tipo 2, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, pueden prevenirse, mediante ejercicio físico y una buena alimentación, evitar los productos precocinados, la bollería industrial, la carne roja… y alimentarse con una buena base de verduras, legumbres, grasas y proteína de buena calidad en su justa medida.

¿Por qué estoy escribiendo sobre esto?, básicamente porque hoy he escuchado un podcast, como he dicho antes y me ha dado para volver a darme cuenta de lo importante que es la función de los nutricionistas y dietistas a día de hoy; y, si seguimos en esta línea, lo importante que será la función de los nutricionistas y dietistas en el futuro cercano.

En España, el aumento de obesidad se alimenta en la infancia. Un estudio revela que el 40,6 % de los niños y niñas entre 6 y 9 tienen exceso de peso debido a que van más a sitios de fast food, comen poca fruta y consumen golosinas.

Defiendo que no solo hay que hacer un cambio en la forma de comer, sino que también, hay que exigir un cambio en el sistema educativo incluyendo asignaturas como Nutrición Humana, y no digo charlas sueltas, asignatura como pueda ser Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, porque en Ciencias se habla de carbohidratos, lípidos, etc, pero no se habla de alimentos y eso es exactamente de lo que nos alimentamos.

Otro aspecto a comentar es la necesidad de exigir un puesto de nutricionista/dietista en los hospitales, es necesario, no lo hay, ¿por qué? ¿por qué hay psicológicos y no nutricionistas? ¿no se necesitan nutricionistas?, quizá haya que pararse a pensar sobre esto, porqué la obesidad y el sobrepeso es un hecho y sin profesionales que puedan dar pautas se puede armar una más gorda de la que a día de hoy hay. Estos profesionales están dentro del ámbito sanitario y, por lo tanto, deben de hacer una función, pero sino existe este puesto, habrá que reclamar ese derecho tan importante como puede ser un radiólogo o un traumatólogo.

Conclusión, ¿reaccionamos? Toca actuar, antes no era una broma y ahora tampoco menos aún.