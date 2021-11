Sqrups! evitó la destrucción de más de 11 millones de artículos en perfectas condiciones

Se trata de artículos sin ninguna tara ni problema, a los que nunca se les ha dado ni un uso, y que se destruyen al ser sustituidos por versiones mejores, más eficientes o simplemente, más atractivas La compañía Sqrups!, cadena especializada en la distribución al por menor de productos derivados de stocks, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación o siniestros, anuncia que, en los últimos doce meses, rescató de la destrucción, y vendió a precio de saldo, más de 11 millones de artículos en perfectas condiciones.

De este total, 7.440.538 fueron productos de alimentación, -787.000 Kilos de alimentos sólidos y 1.707.000 de bebidas y alimentos líquidos-, entre ellos, 151.912,06 kg de conservas, 43.735,18 kg de galletas y artículos de desayuno o 1.083.631,04 L de refrescos y bebidas sin alcohol, muchos de ellos zumos.

“Todos estos productos han sido rescatados por Sqrups! de ser tirados a la basura estando en perfectas condiciones para su consumo, y sin haber haber cumplido la función para que fueron elaborados” afirma Marcos Schmah, Retail Manager de la compañía.

Pero la alimentación no es todo. En la categoría de droguería la compañía salvó de la destrucción más de 5.340 litros de ambientadores; 42.983,86 L de detergentes; 16.491,59 L y 1.533,64 Kg de limpiadores y jabones para el hogar; 8.198,49 L y 13.189,09 Kg de productos de higiene personal. Y a esto hay que añadir todos los artículos cuya vida puede ser muy larga antes de convertirse en un residuo: peines, accesorios, bayetas, etc… miles de artículos que tardarán mucho tiempo en convertirse en residuo.

La sección de papelería es otro apartado especialmente sensible para la compañía española. En este ultimo año, Sqrups! salvó de la destrucción más de 95.000 libros; 144.000 bolígrafos y rollers; 23.000 rotuladores y marcadores; 18.000 lapiceros y portaminas; 330.000 cuadernos y resmas de papel, 23.000 mochilas, o 150.000 artículos variados de material escolar.

“Más allá de las connotaciones medioambientales que tiene la fabricación de todos estos artículos, para que terminen en el reciclado sin haber tenido ni un solo uso, existe una vertiente, quizás mas sentimental , por la que un libro, un cuaderno, un lápiz, no deben tirarse sin agotar todo lo que pueden dar. En el caso de un libro, nunca debería terminar convirtiéndose en un residuo” añade Schmah.

Un modelo de negocio con una vertiente social, medioambiental y rentable

Sqrups ha sido, desde su fundación en 2014, una empresa 100% comprometida con la economía circular. Todos sus productos proceden de stocks, de restos de serie, liquidaciones, excedentes de fabricación o de siniestros de múltiples sectores.

Hoy, la compañía supera así las 50 tiendas, entre propias y franquiciadas y se posiciona como la primera cadena de un sector que en Estados Unidos cuenta con más de 3.000 establecimientos: el sector del outlet urbano. En España, la cadena facturó durante 2020 un total de 11 M€.

Las tiendas Sqrups! son establecimientos que comercializan más de 1.000 referencias con un precio medio de 0,80 euros. Sqrups ofrece además una garantía de devolución de 30 días, y su oferta se renueva constantemente, incorporando una media de 50 productos nuevos a la semana de alimentación, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos.

El 40% de estos artículos proceden de empresas españolas y el resto de fábricas europeas. En muchos casos, son unos excelentes vinos franceses que no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, o unas ofertas de café italiano que han quedado de una promoción, etc. En resumen, la compañía afirma que la vida media de su producto oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas en el 90% de los casos: lo que hoy puede comprarse, quizá mañana ya no esté disponible.