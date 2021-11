Los expertos abordan la reforma laboral en el Congreso Laboral 2021 organizado por Lefebvre Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 10:32 h (CET) María Luisa Segoviano: "Necesitamos una Reforma laboral pactada sin perder de vista factores como la temporalidad y la estabilidad en el empleo" El Congreso Laboral 2021, que se celebra entre hoy y mañana ha sido inaugurado por Juan Pujol, presidente de Lefebvre quien ha puesto énfasis en que el éxito del evento está garantizada porque este evento “cuenta con primerísimos profesionales de despachos, empresas y de la magistratura que van a debatir y a reflexionar sobre las claves de la situación del derecho laboral en nuestro país”. Organizado por Lefebvre, compañía líder en información jurídica, la nueva edición reúne a los mayores expertos en derecho laboral, empleo, trabajo y Seguridad Social para analizar y aportar claridad sobre la nueva realidad sociolaboral y la actualidad normativa que afecta a trabajadores y empresas.

El encuentro, en formato presencial y virtual, ha sido dirigido académicamente por Antonio Sempere, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de universidad, quien ha destacado que “la reforma laboral nos dará muchos días de estudio. Basta repasar los temas para saber que el laboralismo no está adormilado, sino que está constantemente ideando cosas, para mejorar cada cual las relaciones laborales desde su perspectiva”.

A lo largo de hoy y mañana, cuestiones como la reforma laboral y sus implicaciones prácticas; la contratación, bajas y despido; la Inspección de Trabajo; los convenios colectivos; las políticas de igualdad, o las relaciones laborales post pandemia serán objeto de análisis por parte de relevantes personalidades del ámbito jurídico y laboral de la Administración Pública, despachos y empresas.

Antonio Garamendi, presidente CEOE, “en este proceso de salida de la crisis y ante una incipiente reforma laboral”, ha solicitado “un proceso de seguridad regulatoria, seguridad jurídica y calidad de la norma porque de lo contario se ponen en riesgo el futuro de la economía y del empleo del país”. Por su parte, María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, subrayaba que “desearía una reforma laboral pactada que pudiera terminar con recelos y resquemores. Lo ideal es conseguir un acuerdo sin perder de vista la figura del trabajador, la necesidad de mantener una estabilidad en el empleo y terminar con la excesiva temporalidad, pero por otro lado también es importante la productividad de la empresa. Si la empresa no va bien, los trabajadores no van a ir bien”.

El trabajo del futuro

En esta sesión, Martín Godino, socio director Sagardoy Abogados, Silvia Bauzá, socia responsable del Área Laboral de Allen & Overy, Fernando Bazán, Global Employment Law & Benefits Leader en Deloitte Legal, Alberto Santos, vicepresidente de ADiReLab y director de Relaciones Laborales de Prosegur han hecho un repaso de la Reforma Laboral y sus implicaciones prácticas; la contratación temporal y las subcontratas; las nuevas exigencias en materia de igualdad (planes, registros salariales y medidas compensatorias); el trabajo a distancia y la digitalización, además de debatir sobre el nuevo Estatuto de los Trabajadores.

El Congreso Laboral cuenta con el patrocinio de Deloitte Legal, Ernst & Young Abogados, KPMG Abogados, PwC Tax and Legal, Allen & Overy, Sagardoy Abogados, Uría Menéndez y GM Integra RRHH y la colaboración de ADiReLaB, Asociación Española Directores Recursos Humanos, Asociación Nacional de Laboristas (ASNALA) y Foro Español de Laboristas (FORELAB).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.