La economía azul reclama la atención de la Administración

El Clúster Marítimo Español entrega sus premios anuales al tiempo que recupera su tradicional cocido con los socios por estas fechas, tras el obligado parón de 2020 El Clúster Marítimo Español (CME) hizo entrega ayer de sus premios anuales, en una ceremonia que congregó a más de 150 personas en el Casino de Madrid, y donde su presidente, Alejandro Aznar, reivindicó la atención de la Administración a la economía azul. Dado su valor estratégico y su capacidad para tirar de la economía española en aras de la recuperación, desde el sector marítimo se reclama un PERTE específico. “Un PERTE de la economía azul para aumentar su capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía español”, explicó Aznar.

Tras el obligado parón de 2020 por la pandemia, los socios volvieron a disfrutar del tradicional cocido madrileño que siempre precede a la lectura del fallo del jurado, que distingue la labor de diferentes protagonistas de la economía azul. Unos protagonistas que simbolizan la capacidad del sector marítimo y que el presidente del Clúster reivindicó durante su discurso de apertura del acto.

Tras dar la bienvenida a los asistentes, Alejandro Aznar, recordó que el sector ha sufrido mucho por la pandemia. Si bien sus perniciosos efectos han sido tan heterogéneos como lo es el sector marítimo, los datos revelan un “fuerte impacto negativo, especialmente en la actividad turística marítima y costera; afectada fundamentalmente por las limitaciones de movimiento internacional, la falta de turistas y de cruceristas”, comentaba Aznar. También en la construcción y reparación naval, donde la suspensión de actividades no esenciales trajo una fuerte restricción de la actividad al caer los pedidos y entregas y bloquearse suministros. O la extracción de recursos marinos vivos, que con el cierre de la hostelería y las numerosas limitaciones regionales e internacionales provocó un desigual parón de la flota pesquera.

Con un impacto muy profundo, pero una recuperación más acelerada, se encuentran las actividades portuarias, con una paralización muy desigual según el tipo de tráfico; el transporte marítimo, que sufrió principalmente desde una perspectiva financiera al caer fuertemente sus ingresos; así como la extracción de recursos marinos no vivos y la bioeconomía azul.

Pero a pesar del daño sufrido, y fiel a su papel estratégico, Aznar recordó a los presentes que el sector marítimo fue indispensable durante la parte más dura de la pandemia, al igual que ahora con el volcán de La Palma o en otras circunstancias críticas. Y para que la economía azul pueda seguir aportando al conjunto de España es necesario el apoyo de las Administraciones Públicas, tal y como alegó el presidente, “que se priorice la economía azul en la agenda de todas las Administraciones españolas”. Además, pidió que se tenga cuidado con las políticas de transformación energética y protección medioambiental que se quieren aplicar, para que estas no pongan en riesgo la propia competitividad del sector.

El presidente del Clúster también aprovechó su intervención para agradecer el apoyo incondicional de la Casa Real al sector marítimo, aceptando una vez más la presidencia de honor del acto, reforzando con ello la importancia y el mensaje de sector estratégico para España.

Además, dio la bienvenida a los nuevos socios incorporados desde la pasada asamblea, en noviembre de 2020: Península Petroleum, Insteimed, Grupo Elektra y Despacho Casajuana; mostrando su satisfacción por la capacidad de crecimiento del Clúster, "incluso en pandemia”, destacó Aznar.

Finalmente agradeció la labor de todos los miembros y partícipes del CME, destacando que “desde el Clúster no hemos cejado en nuestro empeño de mantener el máximo nivel de actividad”, de manera que en este último año no solo no ha disminuido, sino incluso aumentado.

Fallo del jurado

Como es tradición en este evento, al llegar los postres se inicia el protocolo de entrega de premios. La lectura del fallo del jurado fue como sigue a continuación:

• Premio a la Competitividad, patrocinado por Comismar, para Grupo Allianz en España.

El Grupo Allianz España se ha hecho merecedor de este galardón por su capacidad de atención a los clientes y la fuerte apuesta de la compañía por la digitalización de todos sus procesos y productos. De esta manera, garantiza la mejor asesoría y cercanía a sus 4.500.000 de clientes a través de sus sucursales y delegaciones con 2.300 empleados y con su red de más de 13.000 mediadores y servicios personalizados a los mencionados clientes, a través de innovadoras soluciones tecnológicas (aplicaciones para smartphones y tabletas o su área de eCliente de la web corporativa), fruto del avanzada digitalización de la empresa.

La oferta de productos para particulares es 100% digital, y su línea de productos digitales cuenta ya con Allianz Auto Plus, Allianz Hogar Plus, Allianz Vidariesgo Plus, Allianz Fondovida Plus, Allianz Protección Autónomos Plus y Allianz Negocio Plus. Por último, la red de peritos digitales de la compañía gestiona más de 140.000 teleperitaciones al año.

• Premio a la Proyección Internacional, patrocinado por Bureau Veritas, para ABB España.

El jurado ha tenido en cuenta la labor de ABB por ampliar los límites de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro sostenible, trabajo que desarrolla a nivel mundial, y acompaña de acciones de fomento, como como el patrocinio de la Fórmula E, la categoría internacional de automovilismo de la FIA, íntegramente eléctrica.

ABB es una de las compañías de ingeniería líder a nivel mundial, con una oferta integral para industrias digitales. Las áreas de negocio enfocados al cliente son electrificación, automatización de procesos industriales, motores y robótica; todos ellos respaldados por la plataforma digital ABB Ability.

• Premio a la Formación y Empleo, patrocinado por Lloyd’s Register EMEA, para ANESCO (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo).

El galardón le ha sido concedido por sus actividades de fomento, promoción, impulso y desarrollo en la investigación en el ámbito marítimo y por la organización y promoción de acciones formativas dirigidas a los profesionales de las empresas asociadas. ANESCO Es la asociación de empresas estibadoras y centros portuarios de empleo con mayor representatividad en el conjunto del sistema portuario español. Es, por tanto, la organización empresarial nacional de referencia en el sector de la estiba. Cuenta con un total de 34 empresas y CPEs asociadas, y tiene presencia en 19 puertos, entre ellos los de mayor volumen de carga (Algeciras, Valencia, Las Palmas, Bilbao, etc).

El movimiento de contenedores en las terminales asociadas a ANESCO, que manipularon en 2020 15.536.954 TEUs, representa el 92,76% del conjunto del sistema portuario español. Además, los asociados de ANESCO contrataron más de 1.300.000 jornadas de trabajo de estibadores, lo que equivale a más del 75% del empleo que genera el sector.

En 2019, las empresas y centros portuarios de empleo asociados a ANESCO impartieron más de 82.000 horas de formación a los trabajadores portuarios en diversas especialidades y actividades (trinca/estiba, transtainer, elevadoras, Mafis, etc.), así como en otras materias (cultura de igualdad, inglés, etc.).

• Premio Tecnología e Innovación, patrocinado por DNV, para Wärtsila Ibérica.

El jurado ha tenido presente el amplio catálogo de productos y soluciones innovadoras e integradas, y su alto nivel de conectividad y digitalización para aportar valor y optimización a todas las aplicaciones marinas, ofreciendo eficiencia, fiabilidad, flexibilidad y sostenibilidad medioambiental.

El negocio marino de Wärtsila Ibérica en España abarca un amplio abanico de actividades, con proyectos que comprenden desde la instalación de un solo motor hasta sistemas de propulsión de automatización completos con soluciones multicombustible. Sus clientes son todos los astilleros y armadores en España y Portugal, y sus productos y servicios están destinados a todo tipo de buques: ro-ro, ferris de pasajeros, yates, remolcadores, dragas, mercantes, petroleros, barcos de pesca y buques de construcción para la industria petrolífera de todo tipo.

Wärtsila Ibérica cuenta actualmente con 284 empleados en España y 16 en Portugal.

• Premio Bienestar y Medioambiente, patrocinado por Ingeteam, para Puertos del Estado.

El galardón le ha sido concedido por su capacidad de integración de los planes nacionales de carácter medioambiental en una estrategia propia.

En España, los puertos dan tránsito al 85 % de las importaciones y al 60% de las exportaciones. La Estrategia de Transporte Sostenible en Puertos anunciada en 2019 persigue, entre otros, los siguientes objetivos: el impulso a las energías alternativas en el transporte, mejora de la eficiencia energética e impulso al uso de energías renovables, el control de las emisiones difusas en la manipulación de graneles sólidos y líquidos, optimizar la respuesta ante emergencias por contaminación marina y contribuir a evitar el vertido de desechos procedentes de buques al mar.

Todas estas iniciativas se encuentran integradas en distintos planes nacionales de carácter medioambiental, cómo son el Plan Nacional de Calidad del Aire, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia Española de Economía Circular, así como en las estrategias marinas y planes hidrológicos ligados a la mejora de los ecosistemas acuáticos y marinos y costeros.