IATI Seguros donará todos los beneficios generados de la venta de sus pólizas a las Islas Canarias

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 10:04 h (CET) La empresa española quiere ayudar a los vecinos con esta iniciativa de cara a las fechas navideñas que se avecinan. También se va a impulsar una campaña de promoción turística en sus redes sociales, ‘La Palma, destino seguro’, para apoyar al sector Desde el domingo 19 de septiembre el Volcán Cumbre Vieja no ha dejado de rugir y complicar la vida a los palmeros. Ya son miles las personas afectadas y, por ahora, la emergencia continúa sin fecha prevista para su final. Por esta razón, IATI Seguros, una empresa española pionera en la contratación de seguros de viaje online, donará todos los beneficios generados de la venta de sus pólizas con destino las Islas Canarias para ayudar a los vecinos de La Palma.

Esta iniciativa, que se pone en marcha desde este lunes, quiere ayudar a los palmeros aprovechando el aumento de los desplazamientos de cara a las fechas navideñas que se avecinan. Para ello, la empresa ha habilitado en su web www.iatiseguros.com (https://www.iatiseguros.com/blog/iati-seguros-la-palma/) un apartado en el que los viajeros que lo decidan podrán comprar sus seguros de viaje para sus escapadas a las Islas Canarias. De esas ventas, el cien por cien de los beneficios, se destinará a ayudar los vecinos afectados por el Volcán de La Palma.

Además, aprovechando la amplia comunidad en redes sociales de IATI Seguros, la empresa va a poner en marcha una campaña de promoción turística en sus redes sociales, ‘La Palma, destino seguro’, para apoyar a las empresas del sector. Junto con otros creadores de contenido e influencers que colaboran con la marca promocionarán la Isla Bonita.

Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros explica así esta iniciativa: “Para nuestra empresa, con ADN viajero al cien por cien,en esta situación de emergencia teníamos claro que debíamos ayudar como fuera. Con esta idea, esperamos aportar nuestro granito de arena a los vecinos y a toda la isla”.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

