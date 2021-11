Back to basics: por qué no renunciar al uso de tónicos, exfoliantes y mascarillas de marcas como Omorovicza Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 09:13 h (CET) No son los últimos en llegar, pero su acción potenciará la efectividad de los principios activos estrella de la temporada Este último año se ha podido observar un aumento en el consumo de productos de belleza con la consiguiente lectura: el autocuidado se impone como prioridad para las españolas. Según datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética se observa una evolución en positivo de los productos de cuidado de la piel, que crecen a un ritmo del 7,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. “La ciudadanía está reviviendo las emociones dormidas durante la pandemia y retomando unas rutinas de autocuidado que suponen un catalizador hacia la normalización social, favoreciendo la vuelta de la perfumería y cosmética a la senda del crecimiento en España”, en declaraciones de Val Díez, directora general de Stanpa.



Dentro de este contexto, cabe destacar la importancia de incorporar en la rutina productos que, en ciertas ocasiones, se convierten en los grandes olvidados, debido en parte a la falta de tiempo tras la vuelta a la normalidad, y unido al deslumbramiento que producen los principios activos de moda que están en boca de todos. Un tándem que relega al olvido a productos básicos cuyos beneficios reales para la salud de la piel no se deben obviar: tónicos, exfoliantes y mascarillas.

Tónicos

El paso de aplicación de tónico es uno de los pasos que más olvidamos dentro de una rutina de belleza, al tratarse normalmente de un producto líquido, muy semejante en imagen en ciertas ocasiones al agua, no se le da el valor que realmente se merece. “Los tónicos ayudan a equilibrar, refrescar y revitalizar la piel, en muchas ocasiones el uso excesivo de productos de limpieza potentes hace que el pH de la piel se vea alterado. Incorporar a la rutina tónicos sin alcohol ricos en prebióticos ayudan a potenciar los mecanismos de defensa naturales de la piel acondicionándola y dejándola suave y preparada para recibir el tratamiento posterior”, argumenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Además, existen productos que ayudan no solo a preparar la piel, si no también a protegerla contra agresores externos como la contaminación.

DAILY REFRESH BALANCING TONER DE MEDIK8

Un tónico suave y sin alcohol para reequilibrar e hidratar la piel. Con alantoína calmante, aloe vera, niacinamida y prebióticos. Su fórmula refrescante al instante reconforta todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Acondiciona y suaviza la piel para proporcionar la base perfecta la aplicación del tratamiento posterior.

Precio: 21€. Disponible en medik8.es

LOTUS WATER ANTI-POLLUTION REPARING TONER DE BOUTIJOUR

Un tónico repleto de loto de agua cuyo extracto se convierte en protagonista de este producto equilibrante y protector. Un gran antioxidante que protege a la piel del estrés medioambiental producido por la radiación solar, la contaminación o el polvo, entre otros. Con su textura ligera, ayuda a mejorar la textura de la piel y la llena de energía con un cóctel formulado con un 97% de ingredientes de origen natural.

Precio: 50€. Disponible en mumona.com

Exfoliantes

Exfoliar la piel ayuda muchísimo a mejor el aspecto y suavidad del rostro. Trabajan para regenerar la piel, potenciando la renovación celular, eliminando el exceso de células muertas depositadas en superficie de la piel que hacen que el rostro luzca con textura irregular y con falta de luminosidad, haciendo al mismo tiempo que los productos que se apliquen después penetren peor y, por consiguiente, sean menos efectivos. “Exfoliar será un paso clave para devolver la luminosidad y juventud a piel, pero no debemos olvidar la importancia de conocer previamente nuestro tipo de piel para conocer que exfoliación debemos realizar, así como qué tipo de productos podemos aplicar. Una exfoliación inadecuada puede provocar daños en los tejidos, así como efecto rebote, si exfoliamos una piel con tendencia a las imperfecciones en exceso, puede provocar una mayor proliferación de imperfecciones causando justo el efecto contrario al que queremos conseguir”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

ACID FIX DE OMOROVICZA

Una alternativa ideal a los exfoliantes granulados. Un suero exfoliante rejuvenecedor para usar 2-3 veces en semana. Un tratamiento multipropósito que combina una potente mezcla de AHA (ácidos glicólico, láctico, caviar de lima) y BHA (ácido salicílico), para revertir el daño solar, la contaminación y las imperfecciones, logrando que la piel se sienta más suave y se vea con una luminosidad potenciada.

Precio 109€. Disponible en purenichelab.com

PRESS &GLOW DE MEDIK8

Exfoliante líquido iluminador con polihidroxiácidos y activador enzimático que puede ser usado dos veces al día. Contiene gluconalactona, un ácido suave que ayuda a exfoliar las células muertas superiores para revelar una fresca, saludable y luminosa sin irritación. Además, en su formulación aparece extracto de pera espinosa para ayuda a impulsar la actividad de las enzimas exfoliantes naturales e inducir un proceso de renovación celular.

Precio: 30€. Disponible en esthermorenostudio.com

Mascarillas

Las mascarillas faciales son tratamientos sencillos de realizar en casa con resultados sorprendentes a corto y largo plazo, no sólo para potenciar el aspecto saludable de la piel, también para lograr crear un momento mindfullness de calma y relajación. “Las mascarillas faciales son productos multifunción con una potente formulación cargada de principios activos beneficiosos para la dermis. Sus activas formulaciones logran actuar en tipo récord de una forma casi instantánea, aunque su efecto es inmediato a nivel superficial, los efectos en las capas más profundas de la piel se pueden observar a largo plazo”, explica Raquel González, directora de formación de Perricone MD.

CHLOROPHYLL DETOX MASK DE PERRICONE MD

Mascarilla en textura crema de arcilla intensamente purificante, limpia y desintoxica la tez en profundidad. Contiene microcápsulas de clorofila para ayudar a reequilibrar la piel con exceso de grasa, minimizando la apariencia de poros dilatados, líneas finas y arrugas. De manera instantánea, la piel se ve y se siente más luminosa y tersa.

Precio: 85€. Disponible en perriconemd.es

GOLD HYDRALIFTING MASK DE OMOROVICZA

Mascarilla de textura aterciopelada con agradable aroma a rosas. Nutre y rejuvenece la piel al instante gracias a su composición rica en oro coloidal, un poderoso antiinflamatorio, capaz de reparar los micro daños acumulados para fortalecer la piel; en polisacáridos de trigo, que tensan la superficie de la piel para reducir visiblemente la aparición de líneas finas y arrugas; y en ácido hialurónico microencapsulado para rellena la piel y ayudar a difuminar las líneas finas y las arrugas.

Precio: 160€. Disponible en nadiaperfumeria.com

