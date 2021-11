​Las mil posibilidades de Barcelona para disfrutar en familia, en pareja o en viaje de negocios La Ciudad Condal da la bienvenida al viajero con un gran despliegue de posibilidades que nunca defraudan. El visitante encuentra numerosas razones para disfrutar de una estancia placentera Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 27 de noviembre de 2021, 09:05 h (CET) Barcelona es una ciudad mediterránea, muy cosmopolita y llena de encantos. Su patrimonio monumental y arquitectónico, sus playas, sus animadas opciones de ocio, sus eventos y actividades culturales y su rica gastronomía son una magnífica tarjeta de presentación que convence a viajeros de todo el mundo, sea cual sea el motivo de su estancia: escapada en pareja, con amigos, en familia o por viaje de negocios.



Esta gran ciudad, de proyección internacional, mantiene viva toda su esencia original. Aquí conviven en plena armonía modernidad y tradición: barrios que conservan todo el sabor costumbrista de antaño junto a amplias zonas de novísimas edificaciones y grandes avenidas.

Esta ciudad de Cataluña da la bienvenida al viajero con un gran despliegue de posibilidades que nunca defraudan. El visitante encuentra numerosas razones para conseguir una estancia placentera, motivos que comienzan con el variado abanico de opciones de alojamiento que ofrece, cuestión fundamental para garantizar una experiencia de viaje gratificante. Uno de los aspectos más importantes es escoger hoteles que se encuentren en zonas estratégicas de la ciudad, ubicaciones desde donde conocer fácilmente todos los lugares de interés de la Ciudad Condal. Es el caso de B&B hotels en Barcelona, que cuenta con seis hoteles dotados de modernas instalaciones con todas las comodidades y precios al alcance de todos.

Al caminar por Barcelona nos van saliendo al paso impresionantes edificios de arquitectura modernista, nuevas construcciones de vanguardia, huellas históricas de su época medieval y romana, y grandes joyas arquitectónicas firmadas por Gaudí que se han convertido en los grandes símbolos de la ciudad, como la Pedrera, la Casa Milá y Casa Batlló, el parque Güell y, por supuesto, la Sagrada Familia, la gran obra cumbre del reconocido arquitecto.



Barcelona es una ciudad con corazón mediterráneo. Playas y ciudad conviven en una fusión perfecta que nos recuerda que este punto de Cataluña conserva íntegro su espíritu marinero. Visitar su barrio de pescadores o lanzarse a practicar deportes acuáticos –paddle surf, kayak, etc.- son buenas sugerencias de entretenimiento en esta parte de la ciudad que, además, encantará a los más pequeños.

El ámbito cultural posee una completa oferta de museos, galerías de arte y centros de exposiciones capaz de colmar los gustos más diversos. Cuando llega la noche, la ciudad presenta su cara más vibrante y animada con cientos de propuestas de ocio nocturno. El barrio del Raval, el de Gracia, el Eixample o el puerto Olímpico, entre otros, son lugares repletos de locales de música, cafés, restaurantes y terrazas que invitan a disfrutar de la noche con intensidad.

El capítulo gastronómico es otro de los puntos fuertes de la oferta barcelonesa. Visitar sus tradicionales mercados ya es toda una experiencia apasionante: frutas y verduras frescas, productos del mar, caza, aves… Todo formando un conjunto repleto de colores y aromas que abren el apetito. La cocina barcelonesa, como la catalana en general, se mueve entre el ambiente mediterráneo y los sabores de interior. La escalivada, los ‘calçots’ a la parrilla, los arroces marineros y la butifarra, todo en la buena compañía de un rico ‘pa amb tomàquet’ –pan con tomate-, son algunos de los nombres propios de la gastronomía de la ciudad. Y de postre no puede faltar la tradicional y buenísima crema catalana, una crema pastelera cubierta de azúcar caramelizado que convencerá a los paladares más exigentes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las mil posibilidades de Barcelona para disfrutar en familia, en pareja o en viaje de negocios La Ciudad Condal da la bienvenida al viajero con un gran despliegue de posibilidades que nunca defraudan. El visitante encuentra numerosas razones para disfrutar de una estancia placentera ANPE apuesta por la Educación como herramienta fundamental para erradicar la violencia contra las mujeres Bajo el lema: 'Pinta la educación de naranja. Pongamos fin a esta lacra' Los restaurantes españoles apuestan por la digitalización Los pedidos a domicilio ofrecen un margen de casi un 50 % ​Rosas blancas, las flores de la diosa del amor Esta flor es una de las más buscadas para elaborar adornos florales. Su bello color combina a la perfección con cualquier ambiente Los retos del colegio para el próximo invierno Las ventanas abiertas y la mala acústica del aula incrementa 10dB