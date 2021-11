Presentación del Despacho de Abogados penalistabarcelona.com Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 09:08 h (CET) El despacho de abogados especializado en Derecho Penal de Barcelona https://penalistabarcelona.com/ se presenta a los lectores de distintos medios de comunicación ofreciendo una entrevista en la que responden las principales dudas de los usuarios sobre derecho y procesos penales, penalistabarcelona.com cuenta con más de 20 años de experiencia el derecho penal de Barcelona

"Soy Antonio Bertran , abogado especializado en derecho Penal, con más de veinticinco años de experiencia en la profesión y socio fundador del despacho https://penalistabarcelona.com/", explica.



No se interponen las denuncias y querellas sino se está casi al 100 % seguro de su viabilidad

Tal como explica el abogado, "en cuando a la formulación de acusaciones penales estudiamos en profundad los temas y no se interponen las denuncias y querellas sino se está casi al 100 % seguro de su viabilidad.

En cuanto a la defensa penal orientamos nuestros esfuerzos hacia la obtención de resultados, y no cesamos en nuestro trabajo hasta haber alcanzado nuestros objetivos, manteniéndonos al lado de nuestros clientes hasta las últimas consecuencias.

Los buenos resultados obtenidos durante todos estos años, han conllevado que cada vez sean más los clientes que se ponen en nuestras manos para defender sus derechos".

Especialización está en los delitos seguridad de tráfico

"Nuestro ámbito de especialización está en los delitos seguridad de tráfico (alcoholemias, accidentes), Delitos económicos(apropiación, daños, insolvencia pública, falsedad, administración desleal, delito fiscal, malversación, estafas, insolvencias), y Delitos contra el trabajo( imprudencias laborales)" indica Antonio Bertran.

La especialización como penalista se realiza mediante la realización de masters

El Abogado penalista es un profesional del derecho dedicado a la defensa de los intereses de sus clientes en los procesos penales en los que estos intervienen, ya sea como parte acusada o como parte acusadora.

La especialización se realiza mediante la realización de masters, cursos, y conferencias que organizan los colegios de abogados, requiriendo un continuado estudio y especialización por los cambios legislativos" termina Antonio Bertran.

