Formatic Barcelona apuesta por la formación en Bachelors Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 08:01 h (CET) La escuela Formatic Barcelona ofrece varias opciones en la formación en Bachelors para completar los estudios en Educación superior ofreciendo las máximas opciones a los estudiantes en la inserción en el mercado laboral de alta dirección Los programas de Bachelor son una de las grandes ofertas de formación universitaria que posee la Escuela Universitaria Formatic Barcelona. La visión internacional y el uso del inglés son algunos de los atractivos más distintivos de estos programas que gozan de una gran aceptación en el mercado actual caracterizado por los avances tecnológicos y los nuevos retos digitales del momento.

Los Bachelor son títulos británicos oficiales en el Reino Unido y en el conjunto del Espacio Europeo de Educación Superior gracias al Suplemento Europeo al Título que acompaña todas las titulaciones expedidas por la prestigiosa UWTSD (University of Wales Trinity Saint David). El acceso a este tipo de programas supone una gran oportunidad para alcanzar un buen dominio del inglés y también para adquirir unos conocimientos, habilidades y competencias técnicas indispensables y necesarias para superar las exigencias de un mercado laboral global muy exigente y competitivo.

Al finalizar esta formación, el alumno contará con los requisitos necesarios para poder integrarse con plenas garantías de éxito en el mercado laboral alcanzando en poco tiempo puestos de liderazgo en la empresa.

Los programas de Bachelor que ofrece la EUFB, con el seguimiento y la supervisión de los sistemas de calidad de la University of Wales Trinity Saint David están relacionados con las áreas de comunicación, empresa y deporte siendo la oferta de formación universitaria de la EUFB la siguiente:

Bachelor en Dirección de Relaciones Públicas, Marketing y Publicidad (240 ECTS) con una duración de 4 cursos académicos en modalidad presencial para formar a los mejores profesionales en la consecución de las máximas responsabilidades en las relaciones publicas y en marketing.

Bachelor en Dirección y Administración de Empresas (240 ECTS) con una duración de 4 cursos académicos y modalidad presencial para capacitar al estudiante en el desarrollo de su actividad profesional en un contexto empresarial.

Bachelor en Gestión Deportiva (180 ECTS) con una duración de 3 cursos académicos y que ofrece la oportunidad de desarrollo académico dentro del mundo de la gestión deportiva con métodos de enseñanza y evaluación muy innovadores.

Estos programas con un marcado carácter executive tienen como principales atributos el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y el trabajo en equipo. Además, dan la posibilidad de acreditar un nivel de idioma gracias a los acuerdos y convenios que la EUFB tiene firmados con Cambrigde Exams Catalunya, l’ Institut Français i el Goethe Institut lo cual resulta ser un complemento perfecto para el currículum de todos los estudiantes.

La formación es totalmente especializada y el centro cuenta con amplia gama de empresas e instituciones donde los estudiantes desarrollan sus prácticas de empresa adecuadamente proporcionándoles un primer contacto con el mundo laboral que a menudo se consolida al acabar sus estudios mediante la contratación de los estudiantes.

Más información en la web de FORMATIC BARCELONA

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.