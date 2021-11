Las características de la reforma de la ley que anula la plusvalía municipal, por ConsultIn Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La nueva ley de impuestos inmobiliarios municipales sigue siendo un tema de polémica en toda España, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara por completo la plusvalía municipal, incluso en el caso de que la venta del inmueble haya generado una ganancia.

Se conoce como plusvalía el impuesto que se paga cuando se vende una vivienda con ganancias y, que hasta hace unos días, generaba un importe financiero adicional para los arrendadores y para los ayuntamientos de todo el país.

A raíz de esta medida, muchas personas han manifestado incertidumbre sobre la nueva ley a través de diversos medios. En este sentido, la mejor recomendación es asesorarse con especialistas en el sector como ConsultIn, un reconocido bufete de abogados inmobiliarios expertos en las nuevas leyes de hacienda municipal.

¿En qué consiste la nueva sentencia constitucional que anula la plusvalía? La nueva ley del Tribunal Constitucional anula los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 y 107.4 de la Ley de las Haciendas Locales. La anulación de esos tres apartados supone la liquidación definitiva del cálculo de la base imponible para el cobro del impuesto de la plusvalía municipal. Así, el impuesto queda derogado de facto.

La sentencia se llevó a cabo con el argumento de que, en el momento en que la cuota a pagar por un inmueble es mayor al incremento real obtenido por el ciudadano, se está tributando por una renta que realmente no existe. Este exceso de contribución va en contra de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad del país de la Constitución.

El Tribunal Supremo también cuestiona la fórmula que utilizan los ayuntamientos para determinar la base imponible del impuesto, ya que considera que no tiene en cuenta la plusvalía real obtenida en la transmisión del inmueble. Ahora, con esta nueva ley quedan eliminados los impuestos de financiación que beneficiaban a los ayuntamientos de toda España.

La asesoría integral inmobiliaria que ofrecen los abogados de ConsultIn ConsultIn es un bufete de abogados onliney presencial en Manresa y Tenerife que se encarga de asesorar a particulares y a empresas en cualquier asunto relacionado con el sector de hacienda municipal, entre muchos otros ámbitos legales inmobiliarios.

La empresa cuenta con un destacado equipo de asesores, consultores y abogados online del sector inmobiliario, quienes dan respuesta a todas las consultas de sus clientes tras un exhaustivo estudio de su caso, así como un acompañamiento presencial o a distancia durante todo el proceso.

El bufete también se encarga de realizar todo tipo de trámites judiciales del sector inmobiliario como reclamaciones de gastos de hipoteca y paralización de ejecuciones hipotecarias, así como revisión de contratos de alquiler, entre otros asuntos legales. De esta manera, el cliente tendrá la tranquilidad de que sus trámites de compraventa de inmuebles cumplen con todas las normativas legales vigentes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.