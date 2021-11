Restaurant Marketing Pro aconseja a los restaurantes enamorarse de sus clientes y no de sus productos Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La empresa de consultoría Restaurant Marketing Pro ha lanzado al mercado un nuevo producto. Se trata del novedoso Sistema Restaurant R 7.0 con el que se busca ir más allá de simplemente dar a conocer un sitio para comer. De hecho, uno de los principales objetivos es incrementar las reservas en un 30 % en los primeros 3 meses.

El CEO de la consultora, Francisco Javier Andrés, explica que su trabajo se basa en crear un vínculo emocional entre el restaurante y sus comensales. Eso permite enseñar a los dueños que deben enamorarse de sus clientes y no de sus productos, con el fin de darse a conocer adecuadamente.

El novedoso Sistema Restaurant R 7.0 El Sistema Restaurant R 7.0 es una técnica basada en el marketing online y el posicionamiento SEO. Aunque esto se parece a lo que desarrollaría cualquier community manager o agencia de publicidad, lo cierto es que tiene diferencias muy marcadas. Especialmente, en la manera en la que se utilizan y se combinan las distintas herramientas.

Este sistema crea contenido en redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram para generar reacciones. Asimismo, impulsa un flujo de información que favorece al algoritmo en plataformas como ElTenedor, Tripadvisor y Google Maps, para promocionar su ubicación. A su vez, se fortalece el landing page en la web o el blog para convertirla en una herramienta más accesible y directa, facilitando así las reservas.

Por otro lado, también se promueven los canales de comunicación directa y mensajería como el teléfono y el correo electrónico como opciones para reservar y se impulsan las plataformas como Telegram, WhatsApp y los e-mails para robustecer los contactos. La estrategia fortalece a la retroalimentación recogiendo y divulgando testimonios de los clientes y reseñas en los medios.

¿Qué diferencia a este sistema de otros? La consultora usa también la estrategia SEM, a través de campañas bien estructuradas, utilizando herramientas como Facebook Ads y Google Ads. Esto es lo que da a conocer a las empresas, como sucede con el remarketing, con el que se busca consolidar todo el trabajo. No obstante, la metodología de Francisco Javier Andrés cuenta con otro as bajo la manga.

Andrés es experto en gastromarketing, pero además también es cocinero. Este se especializa en ayudar a los restauranteros a construir un plan para atraer comensales sin métodos invasivos. Asimismo, sabe cómo identificar a los clientes de cada lugar y crea para ellos mensajes claros y directos.

El CEO de Restaurant Marketing Pro ha afirmado que este método surgió tras evaluar un diagnóstico. En él encontró que el 80% de los nuevos locales cierra antes de los 4 años. La sentencia de muerte viene de la mano de una mala gestión y un nulo marketing online. Por esta razón, esta empresa especializada en marketing para restaurantes está comprometida con cambiar eso para siempre.

