11 técnicas para dar visibilidad a una marca en Instagram en poco tiempo, por Ariadna de Érimos Digital

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Actualmente, Instagram figura como la red social más concurrida. Recientemente, la plataforma contaba con más de mil millones de usuarios, cifra que se incrementa a diario sin parar.

Lo anterior representa una razón de peso para que las marcas ocupen su tiempo en tener mayor visibilidad en Instagram, ya que esto representa una oportunidad para crecer exponencialmente.

De allí, Érimos Digital, una empresa de marketing y comunicación especializada en esta red social, ofrece servicios de consultoría a las empresas que deseen promocionar sus productos o servicios en Instagram para tener mayor visibilidad en el proceso.

¿De qué manera dar visibilidad a una marca en Instagram en poco tiempo? La visibilidad en las plataformas digitales es un tema indispensable para las empresas en la actualidad, ya que influye directamente en el alcance de sus productos y servicios y, por ende, en tener mayor conversión.

En el caso especial de Instagram, la visibilidad es aún más importante, debido a que esta plataforma ofrece múltiples posibilidades para crear una comunidad fiel. Sin embargo, cada uno de estos elementos requiere de un trabajo especializado, enfocado en determinar las mejores estrategias para obtener visibilidad en Instagram de forma exitosa. A continuación, se especifican las 11 estrategias favoritas de Ariadna de Érimos Digital para mejorar la visibilidad en dicha red social.

Lo primero es convertir la cuenta personal de Instagram en una cuenta de empresa y asegurarse de que el nombre de usuario, descripción de la biografía e imagen de perfil describen los servicios del negocio. Además, usar palabras clave en este punto es fundamental.

Es recomendable usar 5 hashtags relevantes en cada una de las publicaciones. Estos tienen que estar relacionados con el contenido que se comparte o con el sector. Por otro lado, se debe ser constante en la creación de contenidos. Si se define hacer 3 posts por semana, hay que intentar mantenerlo siempre.

También hay que asegurarse de que los contenidos son de valor y que cumplen con uno de estos propósitos: entretienen, informan, educan o inspiran al público objetivo.

Se pueden hacer colaboraciones con otras cuentas, crear posts conjuntos o hacer un directo hablando sobre un tema de interés para el público.

Además, promocionar los posts más exitosos, con una pequeña inversión, permite obtener grandes resultados. Se debe tener en cuenta que las imágenes o vídeos de calidad siempre generan más interacciones, además, el propio algoritmo las premia. El hecho de crear acciones, como sorteos o concursos, y poner en las bases requerimientos que ayuden a aumentar la visibilidad puede contribuir a la popularidad del negocio.

Por último, es indispensable fomentar el user generated content, es decir, la creación de contenidos por parte de los usuarios, y luego compartirlo en las redes de la empresa. Así como estar al día de todas las tendencias y unirse a ellas de forma creativa (y relacionada con el negocio), para aprovechar su gran alcance momentáneo.

Se podría ampliar mucho más la lista, según comenta la experta de Érimos Digital. Algo que hace pensar que la presencia de especialistas en marketing y comunicación con conocimientos propios en Instagram es la solución indicada para trabajar en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Importancia de la visibilidad en Instagram La visibilidad es lo que permite a las marcas mantenerse constantemente en la mente de los usuarios y clientes potenciales. No obstante, los algoritmos cambiantes dentro de la aplicación requieren que continuamente se optimicen los elementos y estrategias de marketing de las empresas para garantizar que el contenido continúe visible.

De no aplicar procesos de optimización, es posible que la marca no pueda mostrar sus productos o servicios a los clientes potenciales y esto reduciría sus posibilidades de incrementar las ventas.

Todo lo anterior refleja la importancia de la visibilidad en Instagram. Es por ello que la asistencia de una agencia especializada es indispensable para garantizar que el contenido de la marca tenga el alcance esperado y cumpla con sus objetivos de venta.

Érimos Digital representa la alternativa ideal en este proceso. Enfocada en realizar auditorías, consultorías y desarrollar estrategias a la medida de cada uno de sus clientes, la empresa brinda una atención especializada y ajustada a las necesidades de cada marca.

