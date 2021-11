Encontrar las estrategias de marketing ideales para negocios locales de la mano de la agencia MK20 Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 09:31 h (CET)

Un modelo de negocio local bien desarrollado permitirá generar buenos resultados a su propietario. En la actualidad, esto incluye la incorporación del comercio al mundo digital, ya que este permite, entre otras cosas, conseguir un mayor número de visitantes y ganar mayor presencia y visibilidad a nivel nacional e internacional.

En la agencia MK20 son especialistas en desarrollar las estrategias de marketing ideales para negocios locales que buscan ganar mayor presencia online. Esta está formada por un equipo de profesionales que se encarga día a día de analizar cuáles son las estrategias digitales más efectivas para restaurantes, ferreterías, talleres, clínicas dentales, entre otros tipos de negocios.

Estrategias de marketing efectivas para negocios locales según MK20 MK20 asegura que para que un negocio local tenga éxito en el mundo online es necesario trabajar su imagen corporativa. Esta imagen debe estar presente en las redes sociales y los navegadores web, ya que será la primera impresión que tengan los usuarios al ver su negocio en línea. Para lograrlo, MK20 cuenta con profesionales en diseño gráfico, branding y diseño web, quienes facilitan el desarrollo de un contenido atractivo y efectivo.

Solo tener una imagen trabajada de la empresa en las diferentes plataformas no será suficiente, sino que también es importante saber operar en el mundo digital para posicionarse por encima de la competencia. Es aquí donde MK20 y su equipo de expertos ofrecen estrategias de marketing como el posicionamiento SEO, ideales para que una compañía sea reconocida rápidamente. De igual forma, MK20 realiza campañas SEM en Google Ads, gestiona la comunidad en redes sociales, crea contenido persuasivo y aplica estrategias de e-mail marketing, logrando así incrementar el alcance digital.

¿Por qué son tan efectivas las estrategias aplicadas por MK20? Cuando un negocio local (restaurante, taller, centro fisioterapeuta, etc.) necesita tener mayor presencia online, es importante trabajar en su atractivo visual. Por esta razón, MK20 usa estrategias de imagen corporativa que ayudan a los locales a aumentar en poco tiempo su visibilidad con una primera impresión. Además, las estrategias SEO siempre serán fundamentales para que un negocio sea encontrado en internet, ya que con palabras sencillas logran que este se posicione en los primeros lugares de Google.

Así, una imagen corporativa bien trabajada, sumada a un posicionamiento óptimo online, consigue que el negocio sea visto y cause interés rápidamente. Otra razón por la que las estrategias utilizadas por la agencia MK20 son efectivas es que el equipo de la empresa está formado por expertos en creación de contenido que informe, divierta y ayude al cliente. A la misma vez, sus especialistas en marketing online saben cómo construir una imagen en redes sociales que incite a las personas a compartir el perfil del negocio, hablar de él y establecer una conexión.

Los profesionales en marketing online de MK20 saben cuáles son las estrategias ideales para que un negocio local despegue en el mundo digital, por ello se consolida a día de hoy como una de las agencias de marketing digital de referencia en Santiago de Compostela.

