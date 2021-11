Universo Canalla Delivery, el emprendimiento en hostelería de Colmenar Viejo Emprendedores de Hoy

En España, la gastronomía es muy diversa y las personas constantemente están en la búsqueda de nuevos restaurantes que ofrezcan servicios de calidad. Por ello, hay una empresa que agrupa diferentes marcas del mundo de la gastronomía para los más atrevidos de Colmenar Viejo, esta marca es Canalla Delivery.

Su modelo de negocio consiste en ofrecer a los clientes una plataforma online donde puedan encontrar una gran variedad de restaurantes, comida americana, mexicana, postres artesanos, pollo frito casero etc. De la misma manera, ayudan a inversores, emprendedores u hosteleros que buscan una franquicia o carta de franquicia exitosa para iniciar un emprendimiento en hostelería.

Canalla Delivery, la solución para los más gamberros ya en Colmenar Viejo Es común ver restaurantes provenientes de muchas franquicias que dicen ofrecer la comida más deliciosa del sector. Sin embargo, no todas logran disponer de la calidad gastronómica que se espera y los comensales quedan insatisfechos ante el servicio prestado. Para solucionar esto, surge en Colmenar Viejo el nuevo proyecto Canalla Delivery, el cual engloba diferentes marcas de restaurantes para satisfacer las necesidades de los que viven en la zona, todo ello desde una misma plataforma, ofreciendo la posibilidad de comprar de diferentes marcas en un mismo pedido sin pagar por ello un coste mayor de reparto.

En su sitio web basta con colocar una dirección física para obtener resultados de los lugares cercanos que ofrecen el tipo de comida que uno desea en el momento. Esto incluye a las marcas líderes en hamburguesas, fingers de pollos exquisitos, tacos con todo el sabor original mexicano y otras marcas para los más viciosos.

Por otra parte, Canalla Delivery en sus servicios ofrece ayuda a quienes buscan iniciar un negocio desde cero en el sector gastronómico. Esto lo hace a través de un estudio de la zona para determinar qué marcas le permitirán al inversionista conseguir los resultados más rápidos y eficientes.

¿Cómo ayuda Canalla Delivery a quienes buscan invertir en el sector gastronómico? El modelo de negocio de esta empresa es efectivo porque son expertos en analizar y determinar qué franquicias o marcas de restaurantes logran dar un servicio de alta calidad y cubrir una demanda en la zona hasta el momento no satisfecha. Además, no se centran solo en el prestigio de la marca a nivel mundial, sino en lo que realmente buscan los comensales de la zona donde abrir como puede ser el caso de Colmenar Viejo. Por esta razón, Canalla Delivery es la compañía ideal para aquellos emprendedores que quieren invertir en una franquicia en poblaciones pequeñas y conseguir una alta rentabilidad.

Desde Canalla Delivery se dieron cuenta de que las ciudades grandes ya están saturadas de franquicias y enseñan a sus clientes cuáles son las marcas que realmente tienen éxito en la zona. Además, Canalla Delivery posee un servicio de marketing digital que ayuda a incrementar la popularidad y visibilidad de sus marcas asociadas. El coste de la venta del servicio es anual y proporcionan una carta bien trabajada, así como una plataforma de venta para que los inversionistas consigan vender sus productos.

Canalla Delivery ha llegado a Colmenar Viejo para ofrecer a los más gamberros y canallas una lista de marcas de restaurantes que lograrán satisfacer sus antojos. Además, ayudan a emprendedores que buscan invertir en el mundo de la gastronomía española.

