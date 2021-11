IDX Innovadeluxe, una de las mejores agencias SEO para PrestaShop en España según el portal especializado Marketing4eCommerce Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 18:14 h (CET)

Además de ser un recurso para minoristas de cualquier tamaño, las tiendas virtuales son inclusivas, prácticas y sirven a todos los públicos. Los nuevos empresarios suelen buscar medios accesibles para construir su negocio digital, recurriendo a herramientas como PrestaShop.

Se trata de una poderosa plataforma de administración e-commerce que posee una gran variedad de características esenciales para los responsables de una tienda digital. IDX Innovadeluxe es una compañía experta en la gestión y asesoría de comercios web desarrollados a través de PrestaShop. Actualmente, goza de ser una de las mejores agencias SEO para PrestaShop en España según el portal especializado Marketing4ecommerce, el cual la incluye en el puesto número 17 de su Top 60 de agencias SEO.

La metodología de PrestaShop PrestaShop es una plataforma CMS (Content Management System) que se dedica a administrar un e-commerce y que está enfocada en las características de una tienda online. El propósito de esta herramienta es ofrecer a sus usuarios un entorno similar al que presenta WordPress, pero para el comercio minorista digital, desde el diseño hasta el mantenimiento.

Con la asesoría de IDX Innovadeluxe, el cliente no tendrá que preocuparse por la creación de su tienda online ni de las configuraciones. El usuario contará con un soporte profesional para las dudas o incidencias que surjan y dispondrá de canales de formación, con orientación sobre cómo se debe trabajar en la tienda PrestaShop.

IDX Innovadeluxe dará de alta la tienda online PrestaShop en las herramientas de Google y, para promocionar el negocio, se ofrece la opción de un blog con WordPress o una campaña de publicidad en Google. De igual forma, el cliente puede solicitar el servicio de posicionamiento web, con el que podrá subir escalones en los buscadores gracias a un equipo de expertos consultores SEO.

Posicionamiento web y SEO Hay emprendedores y pequeños empresarios que abren sus comercios sin saber lo esencial que es impulsar estrategias de marketing digital para realizar un buen posicionamiento web. IDX Innovadeluxe desarrolla tácticas de posicionamiento web y entrega un informe con los puntos a corregir, como errores 404, jerarquía de headers, velocidad de carga, etc.

Se hace un estudio del negocio, para así determinar el público objetivo, expectativas y necesidades. En el informe SEO, también se incluye una auditoría de las palabras clave que se deben utilizar para posicionar la tienda online PrestaShop, así como un análisis de la competencia. Esto es fundamental, ya que, si no se usan las palabras clave adecuadas en los textos y URL, nadie va a encontrar la tienda.

De esta manera, IDX Innovadeluxe ofrece un servicio de 360° en el desarrollo, crecimiento, ejecución y soporte de tiendas digitales, haciendo un máximo beneficio de las herramientas que ofrece PrestaShop y poniéndolas al servicio del pequeño comerciante.

