Escalado.com, la nueva empresa de consultoría para negocios inmobiliarios que está revolucionando la captación de propiedades en España Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 18:13 h (CET)

A día de hoy, internet está repleto de agencias de marketing que ofertan sus servicios y de miles de cursillos al respecto. No obstante, ha nacido un nuevo modelo de negocio que está revolucionando la captación de propiedades en España.

En este sentido, escalado.com es una consultora para negocios inmobiliarios que busca potenciar el crecimiento de sus clientes, consiguiendo posicionarlos como líderes en el sector. A diferencia de lo que hacen las agencias de marketing, Escalado pretende cambiar el pensamiento y mostrar al potencial vendedor el valor real que tiene su negocio inmobiliario, ya que la mayoría de negocios inmobiliarios no saben mostrarlo a los propietarios.

¿Cuál es la fórmula para lograrlo? Escalado ofrece servicios para profesionales inmobiliarios con ambición de crecer y que entiendan la importancia de que tienen que cambiar el pensamiento y mostrar el valor real que tiene su negocio. Esto último se logra con el acompañamiento inicial de Escalado que, con su atención personalizada, consigue que sus clientes cumplan sus metas más deseadas, es decir, nuevas captaciones en exclusiva, mes a mes, de forma predecible.

La empresa pone su atención en el análisis del comportamiento y los deseos de la etapa de cada cliente, mostrándole lo que quiere ver, escuchar y sentir de una forma estratégica. Así se logra que su comportamiento cambie, hasta que decide trabajar con el negocio inmobiliario de forma exclusiva.

La fórmula para conseguir convencer a los propietarios para poder trabajar en conjunto con el inmobiliario consta de 3 fases. Primero, se identifica la conciencia del propietario. A continuación, se analiza su psicografía. Por último, se crea en conjunto un mensaje que conecte.

El análisis psicográfico Escalado lleva a cabo el análisis psicográfico para el estudio y clasificación de las personas según sus actitudes y aspiraciones. Se trata de una metodología científica que se utiliza para encontrar rasgos comunes en grupos de usuarios y así efectuar una segmentación del mercado sobre la base de los 5 rasgos psicológicos de la personalidad de las personas (franqueza, inestabilidad emocional, escrupulosidad, extraversión y amabilidad).

De este modo, la empresa logra estructurar campañas de marketing muy eficaces y conseguir que tomen la decisión de trabajar en conjunto. Dichas campañas son diseñadas con estrategias que tienen en cuenta el motivo de cada acción que realizan los clientes potenciales.

Este servicio es de pago único, ya que no se busca atar al cliente, sino que persigue lograr un resultado real. Escalado resalta la idea de que, si se conocen los patrones de comportamiento basados en el análisis psicográfico, la segmentación demográfica pasa a un segundo plano.

Escalado no es una agencia de marketing ni una página que vende cursos, sino que la empresa muestra una lógica de trabajo diferente. Se trata de colaborar con clientes potenciales que, en un principio, no estaban comprometidos con trabajar con una inmobiliaria, pero esta compañía hace que cambien de comportamiento, mostrándoles el valor real que tiene esta acción.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.