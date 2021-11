¿Cuál es la repercusión de la ley estatal del límite de alquiler en el mercado inmobiliario?, por ConsultIn Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 17:44 h (CET)

En España, la subida constante de las rentas llegó a ser la tendencia general de los pasados 7 años. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha alterado el mercado y, en la actualidad, el nivel promedio va cayendo.

Para proteger el derecho a la vivienda en estos tiempos de crisis, el Gobierno de España aprobó el pasado mes de octubre la nueva Ley Estatal de Vivienda. Uno de los puntos más relevantes de esta normativa es el límite de alquiler, el cual puede acarrear sanciones económicas importantes a los arrendadores que no lo cumplan.

Todas aquellas personas que requieran comprar, vender o alquilar pisos en Manresa o en cualquier municipio y necesiten asesoría sobre la nueva ley, así como sobre cualquier aspecto del derecho inmobiliario, pueden acudir a ConsultIn, inmobiliaria con más de 15 años de experiencia y bufete de abogados online.

La finalidad del límite de alquiler La primera Ley de Vivienda en España tiene el objetivo de democratizar el acceso a la vivienda, reconociendo el mismo como un derecho de todos los ciudadanos. Para ello, esta polémica ley aprobada por el gobierno de coalición de Unidas Podemos y el PSOE incorpora el límite de alquiler como medida para proteger a los arrendatarios. Esta ley ha llegado tras años de subidas abusivas del precio de alquiler y ha generado controversias en el Gobierno durante años.

A pesar de que ya se haya dado luz verde a la nueva normativa, el ejecutivo se ha dado un margen de 18 meses a contar desde la aprobación de la ley para acordar con todas las comunidades autónomas, así como todas las administraciones competentes, los límites de precios de alquiler. Una de las principales características de la nueva legislación es que los ayuntamientos del país tendrán la posibilidad de declarar su ciudad zona tensionada del mercado de alquiler, siempre que la misma cumpla con las circunstancias requeridas por la norma.

Asesoramiento para evitar sanciones La nueva Ley de Vivienda se ha creado para complementar la regulación de vivienda de cada comunidad autónoma, de modo que su aprobación no supone la derogación de leyes autonómicas. En ese contexto, resulta bastante complejo para arrendadores y arrendatarios saber cómo no desviarse del mapa legal. Para ello, contar con la asesoría de abogados online inmobiliarios es la mejor alternativa, ya que puede llegar a evitar elevadas sanciones económicas.

ConsultIn es el equipo de consultores especializados en el sector de los bienes raíces, las finanzas y la gestión de patrimonio. A pesar de la crisis económica de los últimos años, acentuada por la llegada de la pandemia, los profesionales de esta compañía han logrado concretar más de 1.900 arrendamientos desde sus inicios en la ciudad de Manresa (Barcelona). De hecho, su catálogo de propiedades, disponible en la web, cuenta con todo tipo de inmuebles.

La nueva Ley Estatal de Vivienda ha transformado por completo el mercado inmobiliario en España y, ante la confusión que eso supone, los abogados online de ConsultIn están dispuestos a asesorar a los propietarios y clientes de forma integral para que puedan tomar la decisión adecuada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.