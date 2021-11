Stuump, las alfombrillas para coches ecológicas que están revolucionado el mercado español Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 16:27 h (CET)

Las alfombrillas de coche tradicional suelen ser un dolor de cabeza para los usuarios porque se ensucian fácilmente y recogen mucho polvo que se extiende por toda la superficie del vehículo. Esto resulta especialmente perjudicial para aquellas personas que sufren alergias. Otro aspecto negativo es que no contribuyen al ahorro de tiempo y dinero porque se deben lavar con frecuencia. Actualmente, las alfombrillas de coche ecológicas se alzan como una solución al problema, ya que almacenan la suciedad y son muy fáciles de limpiar. Son comercializadas por la empresa española Stuump, la cual tiene como premisa preservar el planeta.

Utilidad de las alfombrillas de coche ecológicas de Stuump Las alfombrillas de coche ecológicas fabricadas por la empresa Stuump están elaboradas con etileno vinil acetato (EVA), un material de alta calidad, innovador y, sobre todo, respetuoso con el medioambiente, ya que es reciclable, cero tóxico, libre de caucho, polietileno y bisfenol A.

Además de sus características eco amigables, estas alfombras tienen diseños originales que se adaptan a cualquier modelo de vehículo y se pueden personalizar y colocar tanto en la parte delantera como trasera. Están disponibles en una variedad de colores como blanco, negro, azul, rojo, verde, rosa, violeta, marrón, o el color que el cliente prefiera.

Estas alfombrillas de coche de goma tienen algunas peculiaridades, algunas de sus ventajas más competitivas es que almacenan la suciedad. Además, no retienen olores ni humedad, son de fácil limpiado, livianas, duraderas y resistentes a cualquier temperatura.

Destacan por ser hasta 5 veces más ligeras que una alfombrilla convencional y cuentan con una placa antideslizante en el talón para mantener el pie estable.

Las alfombrillas preservan el medioambiente La empresa Stuump asegura que su gran prioridad es ofrecer a su clientela productos de calidad como sus alfombrillas de coches de colores, pero más allá de eso, también tiene como valor y objetivo preservar el planeta Tierra. Para ello, utiliza productos ecológicos y no fabrica en exceso, sino bajo demanda para evitar la contaminación ambiental.

Estas alfombrillas están elaboradas a mano en la planta de producción de la empresa ubicada en la ciudad de Barcelona. Las personas que deseen adquirirlas pueden consultar la tienda online y elegir entre los diseños y colores disponibles acordes con su modelo de vehículo, pero también pueden solicitar unas a la medida.

Estos productos tienen seis meses de garantía. El producto, al ser producido bajo demanda, tarda de 1 a 3 días en fabricarse. Aunque la empresa ofrece servicio de envío express gratuito en un tiempo de entre 24 y 72 horas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.