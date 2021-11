Reconocer a una persona tóxica gracias a los consejos del coach Fabio Gallego Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 18:25 h (CET)

Las personas tóxicas suelen generar problemas a los demás, y además son capaces de generar un ambiente de tensión en el círculo en el que se encuentran. Este tipo de personas se encuentran en todas las esferas sociales y pueden estar presentes tanto en contextos familiares como profesionales.

Tener una persona tóxica muy cercana puede anular sistemáticamente a quien tenga a su lado y, en muchos casos, sin que esta sepa realmente lo que está pasando.

Poder reconocer adecuadamente a alguien tóxico permite saber qué se debe hacer y cómo hay que actuar para no ser afectados por ellos. Fabio Gallego, coach con 20 años de experiencia y autor de una decena de libros, explica muy detalladamente desde su página web cómo identificar eficazmente a una persona tóxica.

¿Cómo se puede identificar a una persona tóxica? Las personas tóxicas suelen ser personas complejas y su toxicidad es el resultado de episodios desagradables atravesados a lo largo de su vida. Son personas que sufren una gran frustración y tienen una necesidad visceral de descargarse con otros.

Sin embargo, a pesar de la complejidad personal, hay rasgos en común, características similares que hacen más fácil reconocer a una persona tóxica. Fabio Gallego habla de que las personas tóxicas suelen aportar únicamente negatividad y pesimismo, carecen de empatía, son egoístas y manipuladoras, se sienten bien en el conflicto, no les importa que sus palabras afecten a otros y cambian de rol muy hábilmente de verdugo a víctima según lo que les convenga. Quienes son tóxicos asumen que todos están contra ellos, sienten envidia, juzgan y critican con facilidad y disfrutan al robar la energía a los demás.

La lista de características continúa y Fabio Gallego detalla en su portal web muy bien cuáles son y lo importante que es poder identificarlas, ya que las personas tóxicas están en todos lados, y en más de una ocasión, es probable que se esté en el camino de alguna de ellas. O también uno debe preguntarse si es una persona tóxica o se comporta así con alguna persona en concreto.

¿De qué forma se puede hacer frente a una persona tóxica? Fabio Gallego, experto en coaching estratégico, explica que el trato continuado con alguien tóxico generará inevitablemente consecuencias emocionales en la otra persona. Es por eso que identificarlos a tiempo es clave para poder tomar acciones al respecto.

Una vez que se han identificado y se ha tomado consciencia de lo que está ocurriendo, hay que tratar de alejarse y buscar rápidamente fortalecer la propia inteligencia emocional. Esto es necesario porque está demostrado que la exposición prolongada a una persona tóxica genera un alto grado de estrés y tiene un impacto importante en la autoestima e incluso en la salud física. Por lo tanto, buscar ayuda profesional será la opción más recomendable.

Finalmente, otra de las medidas necesarias a tomar es mantenerse lo más alejado posible de ellas, no permitir la crítica o los gritos de su parte, marcharse cuando sea oportuno y reprogramar la mente para comenzar de nuevo, libres de la influencia ejercida por alguien tóxico. Fabio Gallego ofrece mucha más información en su web, con más consejos y recomendaciones que serán de mucha utilidad ante una situación como esa.

