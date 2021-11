Adiós a la caída del cabello con los tratamientos de Clínica Tarrazo Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 17:55 h (CET)

Para las personas que sienten que su pelo se cae y que ha perdido fuerza hay opciones para ellas.

Existen muchas razones por las que comienza la alopecia.

Clínica Tarrazo ofrece un servicio de calidad de la mano de profesionales y con diferentes servicios que personalizan según cada caso.

La pérdida del cabello es un problema habitual en muchas personas. Existen diferentes tipos de alopecia y son muchos los factores que pueden provocarla, tanto en mujeres, como en hombres.

Algunos de ellos son los problemas de circulación, que hacen que no lleguen los nutrientes y el oxígeno suficiente a los folículos; niveles altos de estrés y factores emocionales; cambios hormonales o disminución de niveles de testosterona. También puede ser causada por la inflamación de los tejidos del cuero cabelludo; el nivel de producción de colágeno; los bajos niveles de vitaminas y minerales. Los factores ambientales como la contaminación; el metabolismo de insulina y de prostaglandina; y los efectos androgénicos también pueden ser causantes.

Por suerte, también existe mucha variedad de tratamientos para frenar la caída y no hay uno definitivo que funcione del mismo modo para todos los pacientes. Es importante escoger el mejor tratamiento adaptado a cada uno.

Existen muchas opciones a la hora de escoger un médico de confianza, entre ellos, el conocido viaje a Turquía o numerosas clínicas que ofrecen injerto a todo el que entra por la puerta.

Sin embargo, Clínica Tarrazo se especializa en la personalización del tratamiento, haciendo un estudio previo de cada caso y recomendando el procedimiento adecuado para cada persona. De esta manera, asegura los mejores resultados.

Mesoterapia capilar Este tratamiento consiste en la realización de microinyecciones de vitaminas y minerales en el folículo capilar. La acción de estas sustancias fortalece el cabello y ayuda con su regeneración.

Nanofat Se trata de un procedimiento mediante el que se inyectan células madre extraídas del propio paciente en el cuero cabelludo. Esto mejora el cabello y nutre el folículo, estimulando el crecimiento sano y fuerte del cabello.

Láser Fotona Mediante la avanzada tecnología de Fotona, se consigue una estimulación indolora del crecimiento del folículo y así mejora la densidad capilar.

Microinjerto capilar Esta es la mejor solución para la pérdida de cabello, según Clínica Tarrazo. Consiste en un microinjerto de pelo, con resultados naturales y garantía de por vida, gracias a la más avanzada técnica FUE, en la que se extrae cabello de la zona donadora del propio paciente y se injerta en aquellas zonas en las que no hay actividad folicular para conseguir su regeneración.

Los servicios de Clínica Tarrazo Durante cualquiera de estos tratamientos, el paciente estará en manos de especialistas capilares. Además, en Clínica Tarrazo apuestan por un trato cercano y de calidad. Dan mucha importancia a la creación del vínculo doctor-paciente, ya que solo con confianza plena se pueden obtener los mejores resultados.

La atención personalizada y exclusiva permite que el paciente esté acompañado en cada parte del proceso y, por lo tanto, pueda resolver cualquier duda que le surja antes, durante o incluso después de someterse a cualquiera de estos procedimientos.

Clínica Tarrazo está especializada en el cuidado capilar y la búsqueda del bienestar de sus pacientes. Tiene sede en Alcobendas, Madrid, y en Santo Domingo, Republica Dominicana, y cuenta con un equipo de especialistas capilares altamente cualificados y con gran dominio de las últimas técnicas de rescate del cuero cabelludo, con más de 30 años de experiencia.

La prevención es muy importante para conseguir los mejores resultados. Si la alopecia se trata cuando empieza a aparecer, los resultados serán más rápidos y efectivos. La mejor opción es siempre hacer lo posible para ponerle freno a tiempo.

