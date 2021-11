Productos indispensables para la limpieza de cristales, según Limpieza Pulido Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET) El uso de malas herramientas o la falta de las herramientas necesarias para realizar un trabajo de forma eficaz es uno de los errores que cometen los profesionales y que les hace perder dinero y reputación. Contar con buenas herramientas en cualquier trabajo es esencial Las ventanas y cristales son elementos expuestos a diario al exterior y se ensucian con gran facilidad. Polvo, lluvia, contaminación, pájaros, etc. Son muchos los factores que pueden hacer que los cristales requieran una limpieza profunda, incluso profesional. La necesidad de limpiar los cristales de manera eficaz y profesional es más grande aun cuando se trata de los escaparates y las ventanas de los negocios. Por ese motivo, en la limpieza de cristales es fundamental contar con todos los productos y herramientas de limpieza necesarios. Limpieza Pulido, una empresa con más de 20 años de experiencia en venta y asesoramiento del sector de la limpieza, cuenta con todas las herramientas y productos para una limpieza más eficaz y de calidad.

Lo primero que hay que tener en cuenta, según Limpieza Pulido, es que una limpieza de cristales es imposible si no se utiliza un detergente adecuado. Limpieza Pulido recomienda la fórmula Power Liquid, ya que el resultado que el cristalero conseguirá tras utilizar este jabón para los cristales es una limpieza sin huellas y marcas. Lo recomendable es, además, diluir un poco de este jabón en un cubo, ya que su concentración es muy alta. La ventaja de esto es que el producto será mucho más duradero. “Para poder aplicar cualquier producto con agua al cristal será necesario el uso de un mojador de fibra. En nuestra tienda online encontrarás una gran variedad de mojadores. El mojador ninja ergotec, por ejemplo, cuenta con un soporte de aluminio muy ligero, pero firme y una funda con un material de alta calidad" explica Limpieza Pulido.

Tras enjabonar el cristal será necesario un limpiacristales con labios de goma. Limpieza Pulido incluye en su limpiacristales unger ergotec completo un mango y una guía con bloqueo para una facilidad mayor de cambio. De vez en cuando es necesario ir cambiando las gomas de estos limpiadores y para eso Limpieza Pulido recomienda los labios de goma soft. Una bayeta también puede ser de gran utilidad para realizar una limpieza eficaz y Limpieza Pulido aconseja optar por una de microfibra, como la microwipe litte, que no deja restos de fibras en los cristales y es ideal para secarlos.

“En los cristales podemos encontrar varios tipos de suciedad, desde papeles pegados a excrementos de pájaros y esta suciedad no se puede quitar tan fácilmente con un mojador o un limpiacristales. En ocasiones es recomendable utilizar un rascador ergotec ninja con unas medidas de 4 cm y fabricado de metal. Es una herramienta necesaria pero también práctica por su robustez y medida, ya que será una herramienta duradera y fácil de transportar” recomienda Limpieza Pulido.

