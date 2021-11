La FCVH reclama al ayuntamiento de Barcelona respeto para los vehículos clásicos e históricos Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 17:08 h (CET) La Federación Catalana de Vehículos Históricos reclama al ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, respeto para la libre circulación en las zonas de baja emisiones y un mejor tratamiento de los impuestos para los vehículos clásicos e históricos de Cataluña Del 31 de octubre al 12 de noviembre tuvo lugar la 26ª edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Barcelona fue la única ciudad invitada en esta cumbre celebrada en Glasgow, Escocia. Barcelona, junto con Londres han sido las ciudades responsables asignadas para asumir el liderazgo de la red mundial de ciudades europeas contra el cambio climático.

Grandes ciudades como Londres, París, Amsterdam, entre otras muchas, se han unido en la lucha por el cambio climático pero con un importante matiz: El respeto para los vehículos clásicos e históricos con la libre circulación en sus zonas de baja emisiones y con un buen tratamiento de sus impuestos de circulación. Todo lo contrario que la ciudad de Barcelona.

Josep-Narcís Arderiu, Presidente de la Federación Catalana de Vehículos Históricos, se pregunta sorprendido ante esta situación “¿Por qué Barcelona pretende liderar un cambio climático sin ese respeto y conservación del patrimonio automovilístico con tanta historia en esta ciudad? ¿Qué le hemos hecho para que no nos dejen circular y nos maltraten sistemáticamente?”

Los vehículos históricos no son de uso diario y, por tanto, a lo largo del año, su contribución a la contaminación es mínima o inexistente. Según los últimos estudios, el porcentaje de vehículos clásicos que circulan por Europa es del 0,003% del total de vehículos.

Cabe recordar que la Federación Catalana de Vehículos Históricos ha logrado, tras muchos reuniones y argumentaciones con la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), que la Administración Catalana haya aceptado que los Vehículos Clásicos de Colección de baja temporal voluntaria (en buen estado) sean bonificables si cumplen las condiciones de vehículo clásico. Todos los clubes federados pueden solicitar un procedimiento para conseguir el certificado para aquellos vehículos de baja temporal en buen estado.

“¿De verdad los vehículos clásicos contribuyen tanto a la contaminación para recibir ese trato discriminatorio respecto a otras ciudades europeas? Habría que recordar a la alcaldesa de Barcelona la importancia histórica que representa el sector del motor clásico en esta ciudad y en todo el territorio de Cataluña”, concluye el Presidente de la Federación Catalana de Vehículos Históricos

