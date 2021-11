Trucos para cambiar look con cuellos para mujer de VinicaMoon Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 16:00 h (CET)

La novedad de cambiar el look añadiendo un cuello de camisa para mujer se ha convertido en una de las mayores tendencias de la temporada. En España, las mujeres están sacándole mayor provecho a su armario gracias a este complemento caracterizado por su versatilidad y por su precio económico. Sus atributos permiten augurar que han llegado para quedarse, ya que se pueden combinar con todo tipo de ropa y en cualquier ocasión y estación del año.

La marca detrás de esta sensación es VinicaMoon, que trabaja en colaboración con la APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida). Tienen una amplia variedad de diseños fabricados con distintos materiales. Con ellos, cualquier mujer puede renovar su armario con las últimas tendencias de la moda, utilizando cualquier prenda que tenga, sin tener que gastar una fortuna en nuevas compras.

Diversidad de modelos para mujer Los cuellos desmontables para mujer se inspiran en las últimas colecciones de moda internacional. Según VinicaMoon, estos complementos del vestuario están cobrando cada vez mayor importancia en los outfits. Son más grandes, con distintas formas y acabados. Son accesorios que se pueden combinar con camisas, buzos, suéteres o vestidos y cambiar radicalmente su apariencia.

Un ejemplo son los modelos que se encuentran disponibles a través de su página web. Uno de ellos es el Roma, elaborado en algodón al 100% en color blanco. Viene con pechera y botonadura delantera. Sus dimensiones le cambian la apariencia a cualquier atuendo en cuestión de segundos.

En la misma línea está el modelo Nueva York, confeccionado también en algodón al 100% y en dos variantes. Trae doble línea de volantes, botonadura delantera, un cuello amplio por delante y simétrico por detrás. La otra versión disponible, en lugar de botonadura delantera, luce un delicado lazo de tiras que le dará un toque más romántico a la apariencia.

A la vanguardia de la moda VinicaMoon es una de las únicas empresas españolas dedicadas exclusivamente a la fabricación de cuellos para mujeres y niños. Sus productos han tenido una excelente acogida entre el público, sobre todo en las estaciones de otoño, invierno y primavera.

Su idea inicial era que la gente pudiese lucir las nuevas tendencias sin desechar su guardarropa. Poco a poco, ha ido tomando nuevas dimensiones y su creciente catálogo de productos así lo demuestra. Tienen una práctica página de internet a través de la cual los clientes pueden solicitar sus productos y pagarlos de varias maneras. Sus precios son accesibles, lo que convierte a estos accesorios en una solución práctica para lucir diferente cada día.

La asociación con APRAMP es otro plus de esta marca, ya que la alta demanda de sus accesorios les ha brindado oportunidades a muchas mujeres. Para las víctimas de la prostitución y la trata de blancas, la asociación con VinicaMoon ha significado una nueva oportunidad. Un trabajo digno y bien remunerado que les ha permitido salir adelante.

