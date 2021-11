Consultia Business Travel y Okticket: acuerdo de colaboración Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 16:12 h (CET) Gracias a la distribución del sistema Okticket, la empresa de gestión integral de viajes permite a sus clientes digitalizar y automatizar la gestión de los gastos de empresa dentro de su solución Destinux, consiguiendo ahorros de hasta el 20% Consultia Business Travel, compañía española especializada en la gestión integral de viajes de negocios, ha llegado a un acuerdo con Okticket, una app destinada a la gestión de notas de gastos que destaca especialmente por su nivel tecnológico, para integrar su aplicación en su solución Destinux, lanzada recientemente al mercado.

Gracias a este acuerdo, la compañía que ofrece una solución diferenciada basada en un software propio en la nube (Destinux®) junto con el servicio de asesoramiento y gestión de viajes personalizado (Personal Travel Assistant), incluye ahora el módulo de gastos y dietas, que ofrece la gestión integral de los viajes y gastos de las empresas.

Basada en un modelo SaaS (software as service), Destinux digitaliza y automatiza los procesos de gestión y compra de viajes corporativos, y ahora con la nueva integración, permite la gestión completa de los costes del viaje; por un lado, los costes del viaje y por otro los gastos que se generan durante el viaje, todo integrado en un mismo sistema, aportando mayor eficiencia a las empresas y ahorrando tiempo y costes.

De esta manera el usuario puede pasar todos los gastos y dietas de viaje de forma digital y online, y contabilizando correctamente el IVA para la empresa con un sistema homologado por la agencia tributaria.

Adiós a las hojas de gastos

A través de Destinux, el director, CEO, CFO, CTO, jefe de compras o encargado de supervisar el área de Travel Management de una compañía ahora puede comprobar en un solo clic el coste por usuario y evitar así el proceso tedioso e improductivo de realizar a mano los partes de gastos.

“El acuerdo con Okticket permite integrar en la solución el proceso de los gastos ofreciendo así a los clientes un sistema innovador y disruptivo en el sector de Business Travel, que hace posible administrar de forma integral, eficiente y rentable los viajes de negocios de cualquier corporación” explica Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel.

Por su parte, Iván Rodríguez Álvarez, CEO de Okticket, comenta: “Estamos orgullosos de aportar valor a la propuesta de producto de Consultia Business Travel. Gracias a la integración de nuestra solución en su sistema, el usuario podrá disfrutar de una experiencia completa. Esta alianza supone para Okticket un nuevo paso hacia el crecimiento de nuestro ecosistema. A las integraciones con los principales ERP del mercado, softwares de Recursos Humanos o sistemas de BI, añadimos el Travel 2.0. La suma multiplica”.

Todo en un mismo sistema

La ventaja principal de integrar la aplicación de Okticket en el sistema de Destinux es ofrecer a sus clientes tenerlo todo en un mismo sistema, desde la reserva y documentos del viaje hasta los gastos y dietas derivados del mismo.

Con este acuerdo, Consultia Business Travel digitaliza y automatiza en su solución Destinux todo el proceso hasta que se cierra el parte de gasto: desde que el trabajador hace una foto al ticket, hasta que es validado por administración, asignando diferentes roles a cada usuario.

El software de Okticket también ayuda a prevenir el fraude interno y los errores asociados a la gestión manual. La solución cuenta con un motor de alertas que la empresa puede configurar en función del comportamiento de gasto que más le preocupe: por ticket similar o duplicado, por pasar gastos antiguos, por tickets que superan la cantidad marcada en la política de gastos de viaje, por compra de artículos no reembolsables, etc. Dichas alertas pueden ser bloqueantes o informativas.

De esta manera, la compañía especializada en viajes corporativos, ofrece a sus clientes la solución tecnológica para la gestión completa de los viajes, con el trato humano y profesional que recibe de un Personal Travel Assistant que gestiona, asiste y acompaña al viajero durante el viaje.

Sobre Consultia Travel

Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Ofrece una solución diferenciada basada en un software en la nube (Destinux®) y un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo una solución integral para la gestión de los viajes de empresa. Además, gestiona las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, RENFE y taxis y VTC en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

