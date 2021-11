Ovipor S.C.A., la cooperativa onubense con 40 años de experiencia en la producción ganadera y comercialización de productos ibéricos Emprendedores de Hoy

Actualmente, la cooperativa onubense Ovipor S.C.A. cumple 40 años de trabajo y dedicación a la producción ganadera en extensivo y a la comercialización de porcino ibérico y otros productos. Debido a su amplia trayectoria y experiencia, esta compañía se ha posicionado como una de las cooperativas ganaderas más importantes de todo el suroeste peninsular.

Para los amantes de las carnes y de los embutidos de calidad, comprar en esta cooperativa es, por lo tanto, una de las mejores opciones en toda la zona, ya que sus productos son de primera calidad y están avalados por 4 décadas de historia.

Trayectoria de Ovipor S.C.A. Para hablar de la historia de Ovipor S.C.A., es fundamental mencionar sus orígenes, que se remontan a comienzos de la década de 1980, cuando un grupo de productores se unió para crear lo que fue la Sociedad Agraria de Transformación Copreonuba S.A.T, con el fin de hacer más eficiente la comercialización de lo que producían. Más ganaderos se fueron sumando al proyecto, permitiendo que en 1990 se constituyera oficialmente Ovipor S.C.A., cuyas secciones más destacadas son, tal y como se ha mencionado, el porcino ibérico y los piensos. La empresa dispone, actualmente, de al menos 12 almacenes en la provincia de Huelva, que se suman a los 3 ubicados en el Alentejo portugués, donde no solo ofrece atención a los ganaderos sino también una variedad de servicios para sus socios.

Actualmente, son más de 800 los socios activos con los que cuenta la cooperativa Ovipor, lo que la convierte en una empresa que anualmente logra facturar una suma promedio de 21 millones de euros. Sus 40 años de trayectoria no han hecho más que fortalecer su objetivo de trabajar con el fin de lograr la mayor rentabilidad para todos los ganaderos que hacen vida en la provincia.

Expertos en la producción y comercialización de ganadería Pocas cooperativas en el mundo pueden presumir de tener tantos años de historia como Ovipor S.C.A., una empresa que, con 40 años de historia y trayectoria, se ha convertido en una de las más importantes de Huelva. La cooperativa no solamente está especializada en la producción ganadera, sino que además lleva a cabo la comercialización de porcino ibérico, caprino, ovino, vacuno de carnes y piensos.

Uno de sus productos más destacados es el cerdo ibérico, que procede de ganaderos del Andévalo, en la Sierra de Huelva. La elaboración de los productos ibéricos de Ovipor se realiza en la sierra, para, de esta manera, mantener la calidad desde el origen, es decir, desde el despiece hasta la maduración.

Toda esta tradición en el proceso de elaboración de sus productos se mezcla, además, con las nuevas tecnologías, haciendo que el auténtico sabor ibérico llegue en su máximo esplendor y con todas las garantías a cualquier lugar del mundo.

